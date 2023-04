Utstilling som studieobjekt – Tankeforbannelser

Utstillinger åpner seg, diversifiserer, blir mer inkluderende, forlater museer, blir virtuelle, blir miljøansvarlige osv. Fra denne bevegelsen oppstår behovet for å tenke på museums- og kurateringspraksis.

Mary Fraser har en ny Forskningsleder i kuratorstudier og praksis Formålet med UQAM sier:

«I samarbeid med kunstinstitusjoner, universitetsgallerier og museer ønsker vi å gjennomføre forskningsprosjekter om utstillingers historie, teori og praksis, for å utvide dagens felt av kuratorstudier, spesielt til å inkludere scenekunst, for å skape eksperimenter og engasjementer. . Forsikre initiativer og utforske alternative tilnærminger og metoder»

Den offisielle uttalelsen er å «fremme kuratorisk kunnskap og praksis for å revurdere modeller for visualisering og forståelse av kunst fra et multi-site og tverrfaglig perspektiv.»

Mange prosjekter, forskning og prosjekter pågår og beviser definitivt at disiplin er reell og nødvendig.

