Uttalelse fra Vitalik Buterin diskrediterer Ethereum

Vitalik Buterin har nettopp kommet med alvorlige avsløringer som skader Ethereums rykte. I en video som har blitt viral, avslører Ethereum-medgründeren utilsiktet at det er bakdører i hele Layer 2 av ETH som lar utviklere gjøre justeringer når de anser det nødvendig. Kryptosamfunnet lot seg rive med og ble bekymret. Når vi feirer Ethereum, som posisjonerte seg som det nye monetære laget av internett med integreringen av PayPal, reiser denne nye avsløringen reelle spørsmål om sikkerheten til midler og data lagret på Ethereum og om desentraliseringen av nettverket.

«Det er bakdører i alle de to lagene av Ethereum» dixit Vitalik Buterin

For bare noen uker siden ga Vitalik Buterin anbefalinger for å forbedre effektiviteten til Bitcoin-blokkjeden. På det tidspunktet kunne ETH-investorer ikke ha forestilt seg at de ville finne ut om eksistensen av bakdører i lag 2 av Ethereum noen uker senere.

I et nylig nettintervju, Vitalik Buterin la ned dommen som vil utløse en foss epidermale reaksjoner i samfunnet. Den delen av videoen, som raskt ble plukket opp og lagt ut av nettkritikere, viser Vitalik Buterin foran datamaskinen sin og sier nøyaktig følgende:

«I utgangspunktet, rollups og de 2 eksisterende lagene i Ethereum i dag inneholder alt […] treningshjul, en slags bakdør som lar utviklere komme inn og for eksempel stoppe og endre protokollen hvis de oppdager at det har vært en feil. »

Feil eller dårlig kontrollert ærlighet, vi vet ikke hvordan vi skal kvalifisere denne erklæringen. Ingen tvil om at Vitalik prøvde å forklare at Ethereum-utviklerne har gitt en sikkerhetsmekanisme som fungerer som en bakdør og lar utviklerne av protokollen komme inn og gripe inn i tilfelle det er problemer. Men den oppnådde effekten var helt motsatt av det jeg forventet.

Kryptosamfunnet er i kappløpet: tvil om sikkerheten og desentraliseringen av Ethereum

I stedet for å berolige ETH-brukere, kastet Vitalik Buterins uttalelse en stor skygge av tvil om nettverkets praksis. De grunnleggende spørsmålene om sikkerhet og desentralisering kommer tilbake til bordet med hensyn til Layer 2-løsningene som tilbys av Ethereum.

Faktisk, for kryptosamfunnet, utgjør eksistensen av bakdører i Ethereum en sårbarhet som hackere kan utnytte for å få tilgang til nettverket i hemmelighet. Og hvis disse hemmelige tilgangsdørene var tilgjengelige for hackere, kan det bety at sikkerheten til kryptovalutaer og data lagret i Layer 2-løsninger ikke lenger ville være garantert.

Enda bedre, med denne uttalelsen fra Vitalik, gjør det nå hackere som ikke var klar over disse bakdørene på Ethereum. En ting er sikkert, kryptosamfunnet har ikke tatt lett på denne informasjonen. Videoen ble raskt viral, og slapp løs alle kritikerne av Ethereum, og startet med Cardano-fellesskapet.

Vitalik Buterin avslører feil i Ethereum Layer 2-løsninger

Cardano-fellesskapets medlemmer går etter ETH

Egentlig er Layer 2-løsninger, også kalt «Rollups», ment å løse skalerbarhetsproblemene til Ethereum-blokkjeden. De hjelper til med å behandle transaksjoner utenfor kjeden, noe som bidrar til å redusere transaksjonstider og belastning på hovedkjeden.

Dessverre klarte ikke Ethereum-medgründeren å finne de riktige ordene for å uttrykke tankene sine, og dermed kastet Ethereums rykte som mat for sine motstandere og for konkurrenter av nettverket som nettopp oppnådde en bragd ved å integrere betalingsgiganten. Internasjonalt, PayPal.

Ved å bygge på hans ord har Cardano-fellesskapet ikke sluttet å kritisere Ethereums praksis, som de beskriver som tvilsom og som ifølge dem er i strid med kryptovalutaenes sanne ambisjoner. Spesielt på X (tidligere Twitter), den 13. august 2023, kommenterer bruker Chris O., en ivrig forkjemper for Cardano:

«WOW!! Vitalik roper ut hva som skjer i stillhet. Det er en bakdør i hver Layer 2 og Rollup på $ETH for protokollutviklere. Slik ser uforanderlighet, tillatelsesløshet og sensurmotstand ut. Det er ikke det vi kaller #Crypto. På dette tidspunktet ser jeg ikke hvordan noen kan bestride det faktum at #Cardano og i mindre grad $BTC…»

Hvis du valgte å ikke fullføre setningen, antydet brukeren Chris O. tydelig at bare Cardano egentlig står for ideologien til digitale valutaer, og i mindre grad også Bitcoin.

En Ethereum-utvikler avklarer poenget og sier hvorfor han lekker Ethereum-staking

Vitalik Buterins uttalelse er ikke den eneste skaden på omdømmet til Ethereum-nettverket for øyeblikket. Faktisk la en annen spiller i kryptouniverset nylig ut en video av et intervju med en Ethereum-utvikler som innrømmet at han ikke kan satse alle sine ETH-tokens. Han hevder at han investerer færre og færre tokens i Ethereum-satsing.

Årsaken, spesifiserer utvikleren etter et øyeblikks refleksjon, er at » når du har vært med på å lage pølsen kan du ikke glemme hva pølsa er laget av «. Med andre ord, din manglende evne til å investere i innsats skyldes din kunnskap og forståelse av de «skjulte sidene» av ETH-nettverket.

Denne siste videoen, som har fått titusenvis av visninger på bare noen få timer, følger en tale av Charles Hoskinson der han hevdet at Cardanos innsatstjenester var mer attraktive enn Ethereums.

I en kontekst hvor vi er vitne til fremveksten av ulike utfordrere i kryptomarkedet og hvor vi lurer på hvem som vil regjere over lag 1, gjør disse uenige stemmene som er hevet om sikkerheten og desentraliseringen av Ethereum det ingen tjenester. Vitalik Buterin må snakke igjen for å berolige samfunnet og gjenopprette tilliten.

