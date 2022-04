utvikling vil starte sin ytelse fangst, foto

Brian Horton, som fungerer som spillets kreative leder, at tonen vil være desidert voksen; og det er helt klart hva spillere ønsker fra en tittel med Logan i hovedrollen. Vi vil at dens sylskarpe kniver skal trenge gjennom fiender som kommer i veien.

Så fredelig og stille…det vil ikke være slik på lenge pic.twitter.com/JvPzfPlEvS —Mike Yosh (@Mike_Yosh) 21. april 2022

Siden kunngjøringen i september 2021, har ikke Marvel’s Wolverine fra Insomniac Games-studioene gitt mye nyheter. Egentlig ikke overraskende når du vet at prosjektet bare er i startfasen og at spillet vil slippes etter at Marvels Spider-Man 2 er planlagt til 2023. Mike Yosh, som er ingen ringere enn spillets hovedanimator, la imidlertid igjen en liten tweet i løpet av dagen torsdag 21. april ledsaget av et bilde der vi kan se motion capture-rommet til det kaliforniske studioet. Ingenting utenom det vanlige så langt, bortsett fra at bildeteksten eksplisitt forteller oss at produksjonen på Marvels Wolverine har gått inn i skuespiller- og bevegelsesfangstfasen. « Så fredelig og stille… Det blir ikke sånn lenge. «. Så det bør forstås av dette at all hovedfilmen og animasjonene i spillet vil bli tatt opp i løpet av de kommende dagene, ukene og månedene, for å forme dette actionspillet med en flott narrativ komponent. Vi vet også om