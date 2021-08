Utviklingen av Bluetooth -teknologi

Dr. Parshodham S. Manhas

Bluetooth er en kort rekkevidde, høyhastighets, lav effekt trådløs kommunikasjonsteknologi som overfører ultrahøyfrekvente radiobølger over ISM-frekvenser fra 2,402 GHz til 2,480 GHz mellom Bluetooth-aktiverte enheter som mobiltelefoner. Opprette personlige områdenettverk kalt datamaskiner, enheter og pikonetter. En piconet har minimum 2 til maksimalt 8 Bluetooth -peer -enheter, vanligvis den ene master og den andre fungerer som slaver. Bluetooth-teknologien gir en 10-meters unik boble som støtter samtidig overføring av både tale og data til flere enheter. Formålet med Bluetooth var å erstatte kablene som vanligvis kobler enheter, og ble opprinnelig ansett som et trådløst alternativ til RS-232 datakabler.

Bluetooth SIG (Special Interest Group) er en bransjegruppe av ledere innen telekommunikasjons- og dataindustrien som driver utviklingen av teknologi og bringer den til markedet. Mer enn 35000 selskaper innen telekommunikasjon, databehandling, nettverk og forbrukerelektronikk har oppfylt Bluetooth Adopter -avtalen og er medlemmer av Bluetooth SIG.

Trådløs Bluetooth -teknologi ble oppkalt etter en dansk konge, Harold Platon, hvis etternavn var “Bluetooth” på engelsk. Trådløs Bluetooth -teknologi er like stolt over å bringe Danmark og Norge sammen som å prøve å kombinere to forskjellige enheter, for eksempel PC -en og telekommunikasjonsindustrien.

Bluetooth 5.0 er den nyeste versjonen av den gjeldende standarden for trådløs Bluetooth -kommunikasjon. Det brukes ofte til trådløse hodetelefoner og annen lydmaskinvare og trådløse tastaturer, trådløse mus og spillkontrollere. Bluetooth brukes også til å kommunisere mellom forskjellige Smart Homes og Internet of Things (IoT) -enheter. Dens primære fordeler er forbedret hastighet og høyere rekkevidde. Bluetooth 5.0 lar deg spille av lyd samtidig på to tilkoblede enheter, dvs. dobbel lyd. Med Bluetooth 5.0 kan enheter bruke dataoverføringshastigheter på opptil 50 Mbps og kommunisere opptil 240 meter, men vegger og andre hindringer kan svekke signalet.

I januar 2020 lanserte Bluetooth Special Interest Group SIG den nyeste versjonen av Bluetooth versjon 5.2 med neste generasjon Bluetooth LE -lyd. Store endringer som ble introdusert i versjon 5.2 er isokrone kanaler (ISOC), LE Power Control (LEPC) og Advanced Character Protocol (EATT). Bluetooth Low Energy (LE) lyd er en ny standard for lav effekt lydoverføring via Bluetooth og støtter hovedsakelig lyttenheter blant andre fordeler. Dette vil utvide kompatibiliteten drastisk med enheter som smarttelefoner, trådløse hodetelefoner og høreapparater. LE Audio er en spesifikasjon for streaming av lyd ved hjelp av Bluetooth Low-Energy (BLE) -brikken. En til mange funksjoner for lyddeling åpner døren til en fullstendig lydopplevelse hjemme ved hjelp av Bluetooth. Bytt alltid Bluetooth hvis LE -lyd er tilgjengelig med den nye avanserte LC3 -kodeken. LC3 (Low Complexity Communication Codec) er en Bluetooth Specific Interest Group (SIG) lydkodek for LE -lydprotokoll introdusert i Bluetooth 5.2. Den ble utviklet av Franhofer IIS og Ericsson som etterfølgeren til SBC Codec.

Bluetooth -øretelefoner LE Audio

2,4 GHz -frekvensområdet som brukes av Bluetooth, deles for tiden av 802.11b LAN, Home RF LAN og andre standarder for trådløs kommunikasjon, for eksempel urbane og forstads trådløse telekommunikasjonssystemer. 2,4 GHz er vibrasjonsfrekvensen til vannmolekyler, så driftsfrekvensen for mikrobølgeovnen kan slette kontakten med alle 2,4 GHz-enhetene i det området.

Bluetooth -radio bruker en rask godkjenning og frekvenshopping -mottaker som går opp til 1600 / sek for å bekjempe forstyrrelser og uskarphet. Bluetooth -radiomoduler unngår interferens fra andre signaler ved å trykke på en ny frekvens etter å ha sendt eller mottatt en pakke. Sammenlignet med andre systemer som kjører på samme frekvensbånd, går Bluetooth -radio generelt raskere og bruker kortere lommer. Dette gjør Bluetooth -radio kraftigere enn andre systemer. Bluetooth bruker også korte pakker og raske beholdere for å redusere effekten av husholdnings- og profesjonelle mikrobølgeovner. Bruken av feilkorrigering forover (FEC) styrer virkningen av tilfeldig støy på langdistanseforbindelser.

Bluetooth -teknologien ble designet for å være liten og rimelig. Bluetooth -teknologien har ingen oversiktskrav, noe som gjør den til et alternativ til infrarøde porter. Bluetooth kan fungere gjennom vegger eller fra innsiden av esken. Bærbare PC -er kan koble seg trådløst til skrivere, overføre data til stasjonære PCer eller PDAer, eller grensesnitt med mobiltelefoner for trådløse VAN -nettverk (wide area networking) eller Internett -tilgang.

Bluetooth gir muligheter for raske midlertidige tilkoblinger, og muligheten for automatisk, kjedelig, sammenkobling mellom enheter. Skrivere, PDAer, stasjonære datamaskiner, faksmaskiner, tastaturer, joysticks og andre digitale enheter kan være en del av Bluetooth -systemet. Men utover å bytte enheter ved å bytte kabler, gir Bluetooth -radioteknologi en global bro til eksisterende datanettverk, et eksternt grensesnitt og en mekanisme for å lage små private midlertidige grupper av enheter som er koblet vekk fra fast nettverksinfrastruktur. Bluetooth -sikkerhet gjør det til en attraktiv løsning å integrere i produkter.

Bluetooth er en av de viktigste teknologiene som gjør det mobile informasjonssamfunnet uskarpt for grensene mellom hjem, kontor og omverden. Den Bluetooth-garanterte sømløse tilkoblingen lar deg utforske interaktive og svært gjennomsiktige tilpassede tjenester som var enda vanskeligere å drømme om ettersom forskjellige enheter har problemer med å kommunisere med hverandre. Bruk av Bluetooth -teknologi forventes å være utbredt i data- og telekommunikasjonsindustrien. Bluetooth SIG definerer gunstige adopsjonsvilkår.

Lavt strømforbruk og energihøstingsteknologier representerer betydelige forbedringer i betydelig forbedret batterilevetid for IoT -enheter. I tillegg til den nyeste Bluetooth 5.0 -teknologien, kan disse enhetene nyte “evig batterilevetid” eller ikke kreve batterier, noe som åpner for nye muligheter for IoT. Etter hvert som Bluetooth -teknologien går videre fra de nyeste Bluetooth 5.0 -standardene til 5.1 og 5.2, vil vi se uendelige muligheter for mer holdbare smarte enheter og IoT -økosystemer som ikke lenger er avhengige av batterier og er mer kostnadseffektive.

Fremveksten av 5G vil øke etterspørselen etter Bluetooth -enheter som beacons, eiendomssporing, persepsjon, tagger og plassering. Vi vil se økende etterspørsel etter “batterifrie” Bluetooth-enheter i mange bransjer, inkludert Smart Homes, Business 4.0, Smart Cities, Healthcare og retail. For store IoT -distribusjoner kan Bluetooth og 5G spille en nøkkelrolle i å koble til enheter på forskjellige punkter på en datamaskin.

Til slutt vil Bluetooth -teknologien fortsette å vokse og utvide profilen for å beholde en fremtredende plass i fremtidige markeder, inkludert IoT. Neste generasjons WiFi kalles WiFi 6E; Den meget kraftige Bluetooth -standarden, kjent som Bluetooth 5.2, vil definitivt endre dynamikken i 5G -integrasjon.