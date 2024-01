Utviklingen av fotosyntese best dokumentert takket være oppdagelsen av de eldste thylakoidene i cyanobakterielle fossiler

Bilde av Navifusa majensis, mikrofossil fra McDermott-formasjonen i Australia. Dette 1,75 milliarder år gamle mikrofossilet inneholder thylakoider, som gjør at det kan identifiseres som en cyanobakterie. Kreditt: Emmanuelle Javaux

Forskere fra Early Life Traces & Evolution-laboratoriet ved Universitetet i Liège har identifisert fotosyntetiske strukturer i fossile celler mellom 1 og 1,75 milliarder år gamle. Disse strukturene, kalt thylakoidmembraner, er de eldste som noen gang er oppdaget. De skyver fossilregistreringen av thylakoider tilbake med 1,2 milliarder år og gir ny informasjon om utviklingen av cyanobakterier som er ansvarlige for akkumulering av dioksygen (O 2 ) på jorden. Denne viktige oppdagelsen presenteres i journalen. Natur.

imot

atherine Demoulin, Yannick Lara, Alexandre Lambion og Emmanuelle Javaux fra laboratoriet Fotavtrykk og tidlig livsevolusjon av forskningsenheten Astrobiologi ved ULiège undersøkte de mikrofossiler kalt Navifusa majensis (N. majensis) i skifer fra tre formasjoner i Den demokratiske republikken Kongo og Canada som dateres tilbake 1 milliard år og i Australia som dateres tilbake 1,75 milliarder år. I mikrofossiler fra kanadiske og australske formasjoner avslørte ultrastrukturelle analyser tilstedeværelsen av indre membraner hvis arrangement, fine struktur og dimensjoner gjør at de uten tvil kan tolkes som tylakoider, der oksygenisk fotosyntese forekommer. Dette tillot oss å belyse identiteten til N. majensis som thylakoid cyanobakterier.

Denne oppdagelsen setter dermed i perspektiv rollen til cyanobakterier utstyrt med thylakoidmembraner i oksygeneringen av jorden. Tilstedeværelsen av dioksygen spilte en viktig rolle i utviklingen av tidlig liv, men kronologien av opprinnelsen til oksygenisk fotosyntese og typen cyanobakterier involvert under Flott oksygeneringsarrangement (GOE), for rundt 2,4 milliarder år siden, er omdiskutert (protocyanobakterier? cyanobakterier med eller uten tylakoider?). Oppdagelsen av ULiège-forskerne tilbyr en ny tilnærming til å løse disse spørsmålene.

» De eldste kjente thylakoidfossilene var rundt 550 millioner år gamle. De vi har identifisert tillater derfor å skyve fossilregistreringene med 1,2 milliarder år. », forklarer professor Emmanuelle Javaux, paleobiolog og astrobiolog, direktør for laboratoriet. Fotavtrykk og tidlig livsevolusjon ved ULieja.

» Oppdagelsen av konserverte tylakoider i N. majensis gir direkte bevis for en minimumsalder på omtrent 1,75 milliarder år for divergensen mellom tylakoidbærende og ikke-thylakoidbærende cyanobakterier. »

Men oppdagelsen fra University of Liège-teamet antyder muligheten for å oppdage thylakoider i enda eldre fossile cyanobakterier og for å teste hypotesen om at utviklingen av thylakoider kunne ha spilt en viktig rolle i tidspunktet for massiv oksygenakkumulering på jorden, rundt året rundt. 2.4. en milliard år siden. Denne tilnærmingen lar oss også undersøke hvilken rolle oksygenering har i utviklingen av komplekst (eukaryotisk) liv på planeten vår og opprinnelsen og diversifiseringen til de første algene som inneholder kloroplaster avledet fra cyanobakterier.

» Mikroskopisk liv er vakkert og er den mest mangfoldige og rikeligste livsformen på jorden siden livets opprinnelse. Ved å studere fossilregistrene deres med nye tilnærminger kan vi forstå hvordan livet har utviklet seg i minst 3,5 milliarder år. Noe av denne forskningen forteller oss til og med hvordan vi kan lete etter spor av liv utenfor jorden. !”, avslutter Emmanuelle Javaux.

Vitenskapelig referanse



Demoulin, C.F., Lara, Y.J., Lambion, A. et al. De eldste tylakoidene i fossile celler beviser direkte oksygenisk fotosyntese. Natur (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-023-06896-7

