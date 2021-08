Utviklingspartnerskap inngår med SFC energi

OSLO, Norge, Bli. 18, 2021 / PRNewswire / – På ASA (Paddy, OSE: NEL) SFC Energy har inngått et utviklingspartnerskap med AG for i fellesskap å utvikle verdens første integrerte elektrolyse- og hydrogenbrenselcellesystem for desentralisert energiproduksjon og lagring. Veksten vil bli akselerert ved bruk av allerede modne produkter og velprøvd teknologi fra hver part basert på integrerte tilbud

“Vi er glade for å samarbeide med SFC Energy for å utvide vårt bransjetilbud i fellesskap for miljøvennlig, desentralisert energiproduksjon og lagring. Med deres dokumenterte meritt og mange års erfaring ser vi et betydelig potensial i å skape løsninger som fungerer sammen. Sier John Andre Locke, administrerende direktør i Nell ASA.

Partnerskapet vil fokusere på å utvikle industrielle løsninger for utskifting av laveffektive dieselgeneratorer for å produsere hydrogenbrenselceller basert på hydrogenbrenselceller gjennom elektrolyse. I utgangspunktet vil SFC Energy og Paddy løse applikasjoner i effektområdet opptil 50 kW med en daglig driftstid på to til ti timer, som kan brukes som pålitelige nødstrømgeneratorer for kritiske kraftapplikasjoner. På mellomlang sikt tar partnerskapet sikte på å utvikle systemer i effektområdet opptil 500 kW for markeder for telekommunikasjon, datasenter og underenhet (APU). Partene tar sikte på å lansere de første produktene på markedet i andre halvdel av 2022.

Ved å bruke fornybare energier som sol eller vind, produserer elektrolysen av riset det grønne hydrogenet som trengs for hele systemet. Den lagres i en tank. SFC -energibrint -brenselcellen vil deretter pålitelig omdanne gassen til elektrisk energi når klimanøytralisering er nødvendig. Den integrerte konsesjonen har potensial til å erstatte dieselgeneratorer med høyere CO2-utslipp, og gir dermed et betydelig bidrag til løp-null og dekarbonisering av verdensøkonomien.

“Gjennom dette utviklingspartnerskapet tar vi sikte på å gripe viktige markedsmuligheter i miljøvennlige energiproducerende systemer basert på hydrogen og brenselceller. Gjennom brenselcellesystemet tar vi for oss et bredt spekter av applikasjoner som kritisk og kommunikasjonsinfrastruktur og smartnett applikasjoner. Peter kan være det, Administrerende direktør i SFC Energy

SFC Energy AG er en ledende leverandør av hydrogen- og metanolbrenselceller for stabile og mobile hybridkraftløsninger og har levert mer enn 50 000 brenselceller til dags dato. Selskapets hovedkvarterMünchen Og driver produksjonsanlegg Tyskland, Nederland, Romania Og Canada. SFC Energy er oppført i Deutsche Boers Prime Standard.

Om Paddy ASA www.nelhydrogen.com

Paddy er et globalt, dedikert hydrogenselskap som tilbyr optimale løsninger for produksjon, lagring og distribusjon av hydrogen fra fornybar energi. Med ledende hydrogenteknologi betjener vi næringer, energi- og gasselskaper. Våre røtter går tilbake til før 1927, hvoretter vi har en stolt historie om utvikling og kontinuerlig utvikling av hydrogenteknologier. I dag dekker løsningene våre hele verdikjeden: fra hydrogenproduksjonsteknologier til hydrogengassstasjoner, slik at fabrikker kan bytte til grønt hydrogen og brenselcelleelektriske kjøretøyer med samme raske drivstoff og langdistanse fossile drivstoffkjøretøyer – uten utslipp.

Om SFC Energy AG

SFC Energy AG er en ledende leverandør av hydrogen- og metanolbrenselceller for stabile og mobile hybridkraftløsninger. Med forretningssegmenter for ren energi og ren energihåndtering er SFC Energy en konsekvent lønnsom brenselcelleprodusent. Selskapet distribuerer sine prisbelønte produkter over hele verden og har solgt mer enn 50 000 brenselceller til dags dato. Selskapets hovedkvarterMünchen Og driver produksjonsanlegg Tyskland, Nederland, Romania, Og Canada. SFC Energy AG er oppført i Deutsche Boers Prime Standard (GSIN: 756857, ISIN: DE0007568578).

