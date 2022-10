Uvanlig: Den Norske Nasjonalballetten opptrer i midtskipet til Musée d’Orsay

Skrevet av Laura B. 5. oktober 2022 kl. 17.49

Den 22. og 23. november 2022 overtar Nasjonalballetten sentrum av museet for å presentere en danseforestilling i to kvelder som en del av en utstilling tilegnet den norske maleren Edvard Munch i Orsay.

EN Ballett… a Museum ! Det var det Nasjonalballetten i Norgemed ham vise av Danse FamilieportretterHan gir på tirsdager 22 og onsdag 23. november 2022 I Nau fra Orsay museum Under to show, hver kveld, 20.00 og 21.30.

av Klassisk dans Og Malerier avEdvard Munch. Her er programmet Opprinnelig På de novemberkveldene Museum. For det er innenfor rammeneå skje Dedikert til Edvard Munch var en norsk ekspresjonistisk malerog tittel Et dikt om kjærlighet, liv og dødat Nasjonalballetten i Norge gir FamilieportretterEn original kreasjon designet for anledningen.

Opprettelse Familieportretter laget av ekstraktene av Ballett, Spøkelser Og Hedda GaglerBasert på den norske dramatikeren Henrik Obsen, samt A Ballett I skapelsen, Villender, alltid ifølge samme forfatter. Scener fra Danse laget av Marit Moum Aune Til takten til Nils Peter Molvers trompet.

Å være med på dette vise fra Nasjonalballetten i NorgeDet tar en billett Spesifikk. En billett som lar deg besøkeå skje Edvard Munch. Et dikt om kjærlighet, liv og død Før du ser vise.

En kveld Danse å gjøre Museumliker du