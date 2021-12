Uvanlig: I Cuesmes er denne familiebutikken bare åpen to måneder i året i juleferien

I Cuesmes i Hainaut ble en familiebedrift lansert for 29 år siden, og suksessen fortsetter. Det må sies at konseptet er originalt: en pop-up-butikk helt og holdent dedikert til jul og dermed bare åpen to måneder i året.

For familien Nizzy er julen en familiesak. Jan og hans kone lanserte en butikk helt dedikert til denne feiringen for 29 år siden. I dag er han den yngste av dem som overtar styringen av selskapet. “Delfin, jeg ble født i densier Jean Nezi.For hun var den siste, hun bodde i vuggen, med girlandere, og baller, hun lekte med. Jeg knuste noen også.”

I 3 år var Delphine sjef for denne butikken nær Mons. Men foreldrene hennes fortsetter å jobbe med henne på daglig basis. “Vi lar henne ikke være i fred!Faren hans roper.Mens vi elsker julen, kommer vi for å gi ham en stor hånd.” For Dolphin,Kunder brukes ogsåÅ være rundt foreldrene sine.De er en del av veggene. Hvis de kommer, er det for atmosfæren, men også for å se foreldrene mine.”

Familieatmosfæren er god for kundene, spesielt i denne helsekrisetiden. “Kjenn varmen fra familien når du kommer inn i butikken‘, kommenterte en kunde.Her er vi ikke et tall“En annen bekrefter.”Han er søt.“

Butikken er kun åpen i to måneder i året, men hele året ser Delphine og foreldrene gjennom utstillinger, avslører nye produkter og forbereder seg på denne perioden, den vakreste i deres øyne.