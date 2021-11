‘Uvanlig’ meteorregn skaper panikk i Norge (video)

Det var ildkulen som forårsaket panikkbølgen. Natt fra lørdag til søndag i Norge så innbyggere i Oslo en uvanlig stor meteoritt som brant inn på nattehimmelen.

På sosiale nettverk ble nordmennene vitne til et blendende lys klokken 01.00, etterfulgt av et imponerende smell 90 sekunder senere.

En ny “uvanlig stor” meteoritt lyser opp nattehimmelen over Norge – i hvert fall noe av den styrtet nær hovedstaden Oslo pic.twitter.com/mOyVLezpkr – Innsidepapir (@TheInsiderPaper) 26. juli 2021

Fra verdensrommet ble spydet oppdaget rundt den norske hovedstaden, og lyste opp store deler av himmelen sør i landet.

Reuters melder at det brennende himmellegemet kan ha etterlatt seg rusk 60 km vest for Oslo da det kom inn i atmosfæren. Det er åpnet et søkeområde for å finne utseendet til denne meteoritten som gikk rett til dette nordiske landet. Før meteoritten passerer, brenner nattehimmelen i 5 til 6 sekunder.

“Det vi fant var en stor stein som reiste mellom Mars og Jupiter, som kom fra asteroidebeltet vårt. Når det plystrer, skaper det et surr, lys og en stor spenning blant oss (eksperter) og skaper en viss frykt blant andre,” sa Norwegian Channel Morton. Piloten vitnet om at det for øyeblikket ikke er identifisert noen skader blant folket, mens folk uttrykte bekymring under ankomsten av denne uvanlig store ildkulen til en meteoritt.