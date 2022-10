Uvanlig: NASA tar et bilde av solen… smilende

det nødvendige

NASA fanget solen «smilende». Dette øyeblikksbildet, publisert torsdag 27. oktober på Twitter-kontoen til den amerikanske romfartsorganisasjonen, gir inntrykk av at stjernen vår smiler til oss. Det er ikke en montasje, men et skudd fra NASAs Solar Dynamics Observatory som skaper en optisk illusjon, kalt pareidolia.

«Si ost!» The Sun så ut til å svare positivt på NASAs forespørsel ved å gi sitt beste smil. Det virkelige skuddet, som ikke er redigert i det hele tatt, har satt fart på nettet og vekket en god del ømme og morsomme reaksjoner, men også litt moro gitt Halloweens nærhet.

Si ost! \ud83d\udcf8 I dag fanget NASAs Solar Dynamics Observatory solen «smilende». Sett i ultrafiolett lys er disse mørke flekkene på solen kjent som koronale hull og er regioner der rask solvind fosser ut i verdensrommet. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31 — NASA Sun, Space and Scream \ud83c\udf83 (@NASASun) 26. oktober 2022

Torsdag 27. oktober tok NASAs Solar Dynamics Observatory et ultrafiolett bilde av solen som avslørte tre flekker på overflaten som gir inntrykk av at solen har to øyne, en nese og en smilende munn. Som NASA forklarer, «Disse mørke flekkene på solen er kjent som koronale hull og de er områder der den raske solvinden skytes ut i verdensrommet.»

Når solen smiler til oss, er det pareidolia!

Denne optiske illusjonen kalles pareidolia. Stilt overfor vage former, som for eksempel skyer, vil hjernen vår instinktivt identifisere kjente former, som ansikter, dyr eller gjenstander, og dermed skape den optiske illusjonen. Øyeblikksbildet vil ikke ha sluttet å inspirere Internett-brukere. Solen sammenlignes på sin side med Bibendum Chamallow fra Ghostbusters-filmen, med solen fra Teletubbies eller til og med med BN-cookies.

Fenomenet pareidolia er ganske vanlig. Når Halloween nærmer seg, telles det NASASun har oppdatert profilbildet sitt. Mye mindre søt ser solen ut til å ha blitt til et ganske skummelt Halloween-gresskar.