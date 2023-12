Uvanlig øyeblikk: Dette spaet i New York varmer opp vannet sitt ved å utvinne bitcoins

I Williamsburg, et spesielt gammelt nabolag i Brooklyn, kunngjør et spa at det vil varme opp vannet i svømmebassengene og boblebadene ved å utvinne bitcoins. I følge spanettstedet er ideen overraskende, men interessant.

«Vi begynte å utvinne bitcoins i 2022 som et småskala pilotprosjekt for å varme opp noen svømmebassenger. Denne løsningen strekker seg til alle som trenger varmt vann, for eksempel oppvarming av svømmebassenger, varmtvann til husholdningsbruk eller lage varmeapplikasjoner som gulvvarme.«, kan vi lese Et svar på Bathhouse FAQ-siden.

«Vi kjøper ASIC-er eller bruksklare applikasjonsspesifikke integrerte kretser, som er datamaskiner spesielt designet for Bitcoin-gruvedrift. La oss fjerne viftene og erstatte dem med nedsenkingskjøling, da de vanligvis er designet for å fungere med luftkjøling. Deretter nedsenkes ASIC-ene i en tank fylt med dielektrisk væske, en flytende elektrisk isolator, en pumpe i tanken og en varmeveksler.«

Likevel vil dette ifølge Bathhouse tillate nettstedet å være mer eller mindre energinøytralt. Her er hva YouTuber Linus fra Linus Tech Tips-kanalen kunne bekrefte. Han gjorde den samme installasjonen for å varme opp svømmebassenget sitt. «Nesten 100 % av energien i en datamaskin eller Bitcoin-gruverigg omdannes til spillvarme. Dette betyr at avhengig av hvor effektivt du fanger varmen, kan du ende opp med å dumpe all oppbrukt energi i bassenget eller boblebadet.«