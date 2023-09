Uvanlig situasjon i Vallonia: elektriske kabler som krysser et nytt boligbygg, forklarer ordføreren

Det er et spørsmål om å planlegge mellom Jonckeau, selskapet som gjør jobben, og ORES, nettverkssjefen. – Ores-kablene måtte fjernes i slutten av august for å legge dem under bakken, noe som var planlagt.Ordfører Yves Bessling forklarer. Men de visste ikke hvordan de skulle gjøre det på den tiden. Jonckeau avtalte på sin side med ORES å fortsette arbeidet da selskapet ønsket å gå videre før vinteren.» Det er imidlertid nødvendig å vente litt for å se det uvanlige bildet forsvinne «ORES bør komme innen slutten av oktober for å begrave kablene». I mellomtiden fortsetter byggeplassen. «De fem Springboard-boligene skal leies ut innen september 2024, Mayer bemerker. Så kvoteringsreglene og forskriftene som styrer disse springbrett-tilfluktsrommene rettet mot unge familier vil bli forelagt de folkevalgte i kommunestyret innen den tid.

Veldig nær gangsti…

I mellomtiden er mange overrasket over et annet aspekt ved denne bygningen: bygningens hjørnenærhet til fortauet. Ordføreren vil være tydelig, dette er ikke kommunens vilje: «Det er en byplantillatelse som vi åpenbart ikke kan utstede selv. Den går gjennom den vallonske byplanavdelingen i Arlon. Og den er ikke lett å få fordi agentene hadde visse begrensninger. De utstedte den bare. La det være under disse forholdene .» Og Yves Bessling benyttet anledningen til å nevne det «Vi har lignende synspunkter på andre tillatelser, for eksempel nærhet til veien, men kommunen har ikke noe valg sammenlignet med gjeldende standarder».

Faktum er at denne plasseringen av bygget, i en lang kurve som stiger til venstre når man kommer fra skolen, ikke letter synet for bilistene, spesielt siden de i tillegg må håndtere tre plater som skaper en innsnevring av veien. . .

«Om nødvendig vil vi flytte tankene når byggeplassen er ferdig, sier ordføreren. Men generelt kommer det ned til byplanleggingens skjønn, som ønsker å skape døreffekter for å bremse.

Uansett, det opprinnelige budsjettet for disse trappene er 1,1 millioner euro, med et tilskudd på 700 000 euro og et bidrag på 400 000 euro fra egenkapital.