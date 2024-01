Uvanlige bilder i Russland: straffen til en Kreml-dissident blir til et opprør

Demonstranter kolliderte med politiet onsdag i Bashkortostan, i Ural-regionen i det vestlige Russland ©IPM

Snøballer kastet mot politiet

Møtet fant sted i byen Baimak i det sørlige Ural i republikken Bashkortostan. Saken til Faïl ​​Alsynov, som har kjempet der siden 2014, har vært rettssak siden april 2023. Han hadde organisert en spontan demonstrasjon etter at arbeidere begynte å kutte ned trær fra et fjell i området for å utvinne mineraler. Myndighetene anklager ham for «oppfordring til hat» Under en tale i Bashkir skal han ha angrepet tsjetsjenske arbeidere og fremtidige operatører av prosjektet av armensk avstamning. Alsinov ble kalt til å møte i retten under en tredje høring 15. januar, og benektet den rasistiske karakteren til kommentarene hans og hevdet at de var dårlig oversatt. «Jeg erJeg kjenner ikke min forbrytelse. Jeg har alltid kjempet for rettferdighet, mitt folk og min republikk. Til slutt kunngjorde han for retten at han ble dømt til fire års fengsel.

En forsvarer av landemerket i Basjkir, Feil Alsinov, ble stilt for retten for å ha organisert en spontan demonstrasjon etter at han begynte å kutte ned trær fra et fjell i regionen for å utvinne mineraler. Han motsatte seg også krigen i Ukraina. ©AFP eller lisensgivere

Denne onsdagen samlet nesten 7000 mennesker seg foran retten til støtte for ham. Tjenestemenn har delvis kuttet byens telefonnettverk. Snøballer ble kastet mot politiet og veier ble sperret, noe som førte til at opprørspolitiet brukte tåregass for å spre demonstranter. Det ble åpnet etterforskning «Masseopptøyer».

separatistiske ønsker

Slik motstand er sjelden, men ikke unik i Russland. De siste årene har mange etniske minoriteter ofte deltatt i spontane, ofte voldelige og masseprotester. I 2018 protesterte tusenvis av mennesker i flere uker mot en plan om å overføre den tsjetsjenske grensen til deres region. I september 2022 kolliderte dusinvis av menn med politiet i Dagestan for å protestere mot en Kreml-beordret regional mobilisering i konflikten med Ukraina. Andre folk, som buryatene eller yakutene, har mer diskret, men like intenst, mislikt minoritetens rolle i krigen og Moskvas økende innflytelse i regionene.

Hver gang dukket det opp separatistiske, nasjonalistiske og Kreml-kritiske diskurser fra disse aktivitetene. Det var nok til å presse Vladimir Putin til å opprette kontorer med ansvar for kampen mot separatisme i flere regioner i Russland i slutten av desember. Fail Alsinov betaler for hans holdning til saken. Nå støttet av soldatene i frontlinjen, er aktivisten imot krigen og erklærer, «Dette er ikke vår krig. Mens basjkirene kjemper i Ukraina, blir landene deres konfiskert fra dem i Basjkortostan. Det er i strid med den nasjonale enheten Kreml krever.