V Festival er en chespit – men for meg tenåringer er det i utgangspunktet Woodstock

FEller noen år av livet mitt, er V Festival mitt favorittsted på jorden. Selvfølgelig, da jeg var 20, kom jeg over Richard Branson-sponset arrangement Flying Urine, Testosterone and Corporate Spirituality – men for en stund var det min Eden.

Jeg var 17 år da jeg første gang gikk inn i den hellige eiendommen til Staffordshire Western-Under-Lizard. Mine venner og jeg hadde mottatt AS-resultatene våre to dager tidligere, og – bevæpnet med nye telt, et dusin engangsgriller og nok mat i supermarkedet til å mate en hær – var vi klare til å feire.

V Festival 2009 kan ikke gå så langt som jeg vil si woodstock av sin generasjon, men det hadde virkelig en lineup. Taylor Swift spilte på en lat søndag ettermiddag, tre uker før Kanye West fjernet VMA fra hånden, og forkortet den løpende sekvensen over The Script og Razorlight.

Katy Perry, som fortsatt ble sett på som en useriøs tryllekunstner på dette tidspunktet, ble presset litt utendørs og leverte et av de mest goofy morsomme settene jeg noensinne har sett. Kledd i en kontinuerlig avlingstopp med jordbær, viet han seg til en toppløs kvinne som satt på skuldrene til noen ved siden av meg som sa: “Jeg kysset en jente.”

Lady Gaga var praktisk talt på plakatens lille akse (se på det – The Ding Dings er med stor skrift), og spilte i et snublet, svett telt, som til og med var litt latterlig senere. Kanskje hun trodde det også, fordi hun var så sen at lastebilmengden begynte å skrike og jeg fryktet for livet mitt. Så snart hun kom – dekket av store plastbobler, naturlig nok – ble alt tilgitt.

Oasis-tittelen på lørdag forlot deretter søndagsstedet på det andre stedet for festivalen i Chelmsford, og skiltes for alltid. Så hvis Liam Gallagher ikke fikk sin mening, så jeg oasens siste spark. Jeg kommer til å være mer oppmerksom – det jeg virkelig husker er den fantastiske presentasjonen av “Live Forever”, halvhjertet, som grenser til “Wonderwall” sitt kvartalsvise hjerteopptreden, og Liam balanserer et hode på et hode. Når det gjelder svanesanger, er det en ynkelig squawk.

Kay opptrer på Ferry V Festival 2009 på 4 musikkscener (Hilsen av forfatteren)

Det jeg husker mest er den merkelige, frigjorte følelsen jeg følte hver helg – en følelse som fulgte med fra hver festival. For mange år siden mistet jeg min barnslige tro, og den verste styggheten i ungdomsårene behersket ikke kroppen min – men her syntes det ikke å være noen regler, ingen sosiale tradisjoner, ingen dom. Ingen vil stirre på deg hvis du danser, roper eller synger uten grunn. Hvis du har varme bukser, eller bananer, eller ingenting, vil du passe nøyaktig. Jeg syntes det var spennende. Disse menneskene bryr seg ikke om hva noen synes, så det gjør jeg heller ikke.

Magien til V-seremonien døde snart ut. Jeg kan ikke finne ut nøyaktig når. Noen kan ha kastet en ølboks over hodet mitt under Tissy Rascal, og jeg gråt resten av settet da vennene mine dannet en sikkerhetskrets rundt meg. Eller den sjuende kondomet fylt med urin kan ha reist over hodet på meg. Eller når en gruppe drukknere sitter på det buede gresset, blir hver kvinne høyt rangert av ti personer. Men da vennene mine og jeg oppdaget Latitude, slutten av veien, jungelen og festival nummer 6, fortsatte min kjærlighet til festivaler.

Jeg har bygget sommerferiene mine rundt høytiden. Jeg danset med fremmede, fikk nye venner, hadde rader med søvnberøvede med gamle – og delte deretter en flaske vann laget over varm vin. Jeg klatret inn i en innsjø i Oxfordshire, gjorde et ugressfremkallende panikkanfall i Wiltshire, Sufjan Stevens sang “We Will All Die”, danset nær en talentfull Helen McGregor i Suffolk, og svømte i en innsjø i Norge var personen jeg elsket.

Jeg skammer meg over å si at jeg holdt V-festivalklokkene mine i løpet av universitetets år. Jeg gikk til soverommet mitt og kuttet alt til noen (nøyaktig) nevnte hvor mye det var i seminaret mitt. Jeg tror jeg ønsket å holde en del av den følelsen av frigjøring nær meg. Men jeg trenger egentlig ikke den gamle uvaskede kluten for å minne meg på hvor mye festivalene betyr for meg. V-seremonien antente bare alt.

Så takk, Richard Branson, tror jeg.