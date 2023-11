Vær-appen for iPhone har en ny feil

Når det kommer til native applikasjoner, er Apple vanligvis en garanti for kvalitet. Vær-appen på iPhone fortsetter imidlertid å tiltrekke brukernes oppmerksomhet av en mildt sagt uventet grunn.

Den nylige watchOS-oppdateringen ga noen kjærkomne forbedringer, men avslørte også et irriterende problem med Weather-appen. Faktisk, for noen mennesker, vises ikke Apple Weather-widgeten riktig når iPhone er låst. I stedet for en værmelding, vises et mystisk filikon. Dette problemet oppstår imidlertid bare i et veldig spesifikt tilfelle: når det snør.

Ja, du leste riktig. Når snøfnugg begynner å falle, viser ikke Apple Weather-widgeten på iPhone den riktige animasjonen. Sosiale nettverk og fora har raskt full av kommentarer og klager fra brukere som har opplevd uregelmessigheter i vinter.

Brukerne orker ikke lenger.

På et populært forum sa en bruker: «IPhones vær-widget tåler tydeligvis ikke snø lenger (ikke jeg heller, men det er en annen historie).» En annen person skrev: «Snøbildet lastes ikke engang inn i værwidgeten min. — Det er for tidlig for det.

Kritikken mot Apples innfødte værapplikasjon slutter ikke der. Noen brukere stiller spørsmål ved nøyaktigheten til appens værmeldinger. En av dem sa: «Jeg er virkelig overrasket over hvor ille det har gått så fort. Han var en stor fan av Dark Sky, kjent for sin nøyaktighet i nedbør. «Apple Weather i iOS 16 var veldig unøyaktig med prognosene for min region i USA.»

Det er viktig å merke seg at Apple tidligere har kjøpt Dark Sky-appen, høyt ansett for værnøyaktigheten. Selv om Weather-appen inneholder Dark Sky-funksjoner, savner mange brukere fortsatt nøyaktigheten til den forrige appen.

_

Følg Belgia-iphone på Facebook, Youtube OG instagram slik at du ikke går glipp av noen av nyhetene, testene og gode tilbudene.

Motta de siste nyhetene våre direkte på WhatsApp ved å abonnere på vår kanal.