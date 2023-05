Vær: Endelig er det varslet til 20 grader på torsdag, men det varer ikke

Kvikksølvet vil endelig klatre over 20 grader ved MR-referansestasjonen Uccle denne torsdagen. Vi ventet (og annonserte) allerede for tre uker siden, men de berømte kuldedråpene fra Skandinavia ødela festen, og førte i stedet de kaldeste dagene på under 10 grader til sesongen.

Men denne gangen ser det ut til å være den rette. Det er på tide! «Vi hadde allerede en god dag på tirsdag og onsdag og torsdag vil også være gode dager.Pascal Mormel, meteorolog ved IRM bekrefter. Vi kommer logisk nok til å toppe 20 grader på torsdag, med mye sol. Vi har allerede nådd 20 grader på lørdag på noen sekundære stasjoner, men det vil være første gang i Uccle. Så vent til 4. mai med å nyte en vårdag (20 grader eller høyere, red.anm.). Dette er første gang siden 2016 (6. mai) at det har tatt så lang tid. I hele perioden ved Ukkel, det vil si siden 1892, har det skjedd 35 ganger. I 1902 inntraff den første vårdagen den 28. mai og temperaturen nådde 23 grader. Tvert imot, i 2019 observerte vi allerede den første vårdagen med 20,2 grader fra 25. februar. Men la oss komme til 2023. Vi må få mest mulig ut av disse vakre dagene, for de varer ikke…torsdag kveld, forvent tordenvær. «En stormforstyrrelse kan komme torsdag kveld, muligens fredag ​​morgen, og temperaturene vil gå tilbake til sesongmessige normer på rundt 16 grader.Han fortsetter. Neste uke går vi litt lenger ned.« Hva skal du gjøre for å holde tritt med denne veldig sjenerte våren? «Mai måned lover å bli perfekt, vær forsiktig, men med regelmessige stormhendelser. En vakker dag kan nyte en mer eller mindre stor episode. Med tordenvær kan du ikke si på forhånd hvor og når de vil falle. I andre del av mai vil temperaturen fortsatt stige, det forventer vi.« Mens vi snakker om det svært mørke året 2023, setter han kirken tilbake midt i bygda. «Den gjennomsnittlige temperaturen i april nådde 9 grader, med et gjennomsnitt på 10,4. Så det er kult, men vi forstår at det fortsatt er høyere enn gjennomsnittstemperaturen for perioden 1971-2000.» Ser vi alle frem til en lang periode med fint vær, bør sommeren stå på menyen. «Modellene indikerer en varmere sommer, én grad høyere i gjennomsnitt. Når det gjelder nedbør, melder Météo France en «nøytral» værmelding for våre regioner. Så vi kan anta at det vil komme mer storm og regn enn i 2022. Men ikke for mye»Han avslutter.