Vær forsiktig, en ny svindel blir generert i parkeringsautomatene

Politiet i USA har rapportert å oppdage falske QR-koder som sitter fast på offentlige parkeringsmålere.

Politiet i mange amerikanske byer anbefaler at innbyggerne ikke betaler parkeringsavgiftene med QR-koder festet til parkeringsmålere. Faktisk ble disse kodene opprettet og limt inn av svindlere.

klistremerkepakke

Informasjon gitt av Overdreven søl Og bekreft dette med en fil publisert av det lokale nyhetsnettstedet Klikk 2Houston. Austin og San Antonio politistyrker har oppdaget falske QR-koder som sitter fast i parkeringsmålere. For ordens skyld sjekket byen Austin sine parkeringsmålere etter at San Antonio-tjenestemenn ble fortalt QR-kode-svindel. Sistnevnte hadde identifisert over 100 skranke med falske plakater i slutten av desember.

Hvordan kan en QR-kode være uredelig?

QR-koder er todimensjonale strekkoder som kan lagre informasjon. “QR” står for “Quick Response”. Når den er skannet, omdirigerer denne koden brukeren til en veldefinert URL. For eksempel, i dette tilfellet, leder en ledende falsk QR-kode brukere til et nettsted som lover en fil Betalt parkering.

Da later nettsiden knyttet til QR-koden til å akseptere betaling for ventetiden. Brukerens penger havnet på svindlernes bankkontoer.

hvordan håndtere ?

For å unngå denne typen svindel er anbefalingene enkle. Først av alt er det tilrådelig å betale for å parkere bilen fra den dedikerte smarttelefonappen eller kontant. Deretter bør du alltid sjekke URL-en til nettstedet som QR-koden, e-posten, SMS-en eller varslingen gir. Dette er gyldig for å unngå enhver form for hacking.

I tillegg råder politiet alle som har lagt inn kredittkortdataene sine på disse sidene om å anmelde en sak og protestere til politiet.