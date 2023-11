Vær forsiktig, fare, 340 000 angrep har blitt registrert på WhatsApp

Angrep på WhatsApp er registrert i nesten hundre land, nesten 340 000 angrep på en måned… Vær derfor forsiktig.

Vær veldig forsiktig hvis du vil installere en tredjepartsapplikasjon for å endre utseendet til WhatsApp-messengeren din. Enda mer hvis du vanligvis kommuniserer på arabisk eller aserisk, fordi brukere som bruker disse to språkene er de mest angrepne, selv om ingen er trygge.

Faktisk ifølge datasikkerhetsspesialister Kapersky I en pressemelding publisert 3. november, i løpet av hele oktober måned, ble det registrert 340 000 angrep som var basert på den samme ondsinnede programvaren, diskret satt inn i applikasjoner for å tilpasse utseendet til WhatsApp eller Telegram.

Og hackere er ikke bare begrenset til å få tilgang til meldingene dine! Nesten ingenting er trygt på telefonen din. Ikke engang mikrofonen din! Eksternt kan hackere også få tilgang til filene dine, personlige data og kontakter. Faktisk sender skadelig programvare all enhetsinformasjon til klienten hvert femte minutt …

Som en påminnelse, unngå å laste ned apper på andre plattformer enn iOS App Store eller Android Google Play Store. Og selv i disse applikasjonsbutikkene må vi være forsiktige, for hvis de periodiske listene over applikasjoner som ikke bør lastes ned distribuert av eksperter har lært oss én ting, er det at ikke engang de offisielle App Stores er oppdatert, trygge for hackere , til og med hos Apple. !

Vær derfor på vakt mot tredjepartsapper du bruker for å endre et spesifikt aspekt av kjente tjenester som WhatsApp, selv om de legitimt forbedrer kvaliteten på opplevelsen din. Og ikke stol på positive kommentarer heller, siden de kan ha blitt skrevet av svindlere eller kunstig intelligens…

Hvis du virkelig trenger en funksjon utenfor kjernefunksjonene, råder Kapersky deg til å «vurdere å bruke en pålitelig sikkerhetsløsning før du installerer en tredjeparts plugin, da dette vil beskytte dataene dine mot kompromittering.»

Eksperter anbefaler også å alltid holde seg oppdatert på gjeldende svindel og taktikker som brukes av nettkriminelle. Som alltid er litt kritisk tenkning ofte det ideelle våpenet for å bekjempe svindlere av alle slag.

Hvis Kapersky også benytter anledningen til å promotere antiviruset sitt litt, er sannheten at det gamle rådet om å installere et antivirus, selv på smarttelefonen din, også fortsatt er gyldige, selv om det må erkjennes at dette også kan tømme telefonens batteri mye . raskere. Derfor er det nødvendig å gjøre en beregning mellom risikoen du løper og batteriets levetid…

