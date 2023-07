Vær forsiktig hvis du bruker en GPS, hackere kan kanskje få tilgang til dataene dine

© Vær forsiktig hvis du bruker denne GPS-en, hackere kan kanskje få tilgang til dataene dine

Hackere får tilgang til sensitive TomTom-data, Nederlandsk GPS-gigant. Faktisk tok CL0P-ransomware-gruppen på seg ansvaret for angrepet og hevdet å ha fått tak i 82 GB av selskapets data. Vi evaluerer.

Hvordan skjedde angrepet?

MOVEit-plattformen, som selskaper bruker for å overføre data på en sikker måte, var inngangsporten for hackere. gitt spesielt En sikkerhetssårbarhet utnyttet av hackere For å hacke flere klientsystemer.

Developer Progress Software, oppdaget feilen 4. juni og lappet den 7. juni. Men mellom disse to datoene, Hackere klarte å bryte seg inn i mer enn 200 organisasjoner ved hjelp av Moovit. Blant dem TomTom, ledende innen globalt posisjoneringssystem (GPS).

Hva er konsekvensene av TomTom GPS?

En talsperson for TomTom sa at de har «Lukk døren». Han benyttet også anledningen til å annonsere detDet er ingen uttalelser som kan ha en negativ innvirkning på TomTom eller dets kunder ved hjelp av sin egen GPS.

Talsperson derimot, Nekter å spesifisere arten av dataene høstet av hackere. Imidlertid la CL0P-gruppen ut skjermbilder på sin klassifiserte nettside som viser interne TomTom-dokumenter.

betydelig Kontrakter, fakturaer, økonomiske rapporter eller strategiske planer angående GPS-aktiviteten. Hackerne truet til og med med å frigi mer data hvis TomTom ikke betalte løsepenger. hvor mye ? Selskapet har ikke oppgitt noen tall.

Den globale posisjoneringssystemgiganten var ikke det eneste havariet

TomTom er ikke det eneste selskapet som er berørt av MOVEit-angrepet. Faktisk, i tillegg til den nederlandske GPS-giganten, Her er flere ofre :

– British Airways. Det britiske flyselskapet har innrømmet å ha oppgitt data om lønn og pensjoner til sine ansatte.

– BBC. Den britiske mediegruppen bekreftet avsløringen av personopplysninger til noen av journalistene.

– sko. Den britiske apotekkjeden innrømmet at data om betalinger og kompensasjon til de ansatte hadde blitt påvirket.

– Landal. Den nederlandske ferieparksjefen rapporterer at hackere klarte å stjele dataene. Spesielt de som er knyttet til reservasjoner og kredittkort til sine kunder.

– Transport for London (TfL). Den britiske hovedstadens offentlige transportselskap har avslørt at en av deres entreprenører har blitt utsatt for et datainnbrudd.

Datahackere: hvordan beskytte deg selv?

Demonstrerer angrep via Moffitt Svake IT-forsyningskjeder, som kan inneholde en feil som kan utnyttes. Derfor, for å beskytte mot denne typen trusler, finnes det heldigvis løsninger.

Eksperter på nettsikkerhet anbefaler Spesielt til selskaper som TomTom, GPS-giganten, som:

1. Oppdater regelmessig programmene deres og Bruk sikkerhetsoppdateringer så snart den er tilgjengelig.

2. Begrens tilgang til sensitive data Og kryptere den under transport og lagring.

3. Utdanne sine ansatte og partnere risiko for phishing og løsepengeprogramvare som deretter kan infiltrere systemer.

4. forbedre dets deteksjonsevne og hendelsesrespons, inkludert bruk av spesialiserte verktøy og tjenester.

5. Tegn elektronisk forsikring for å dekke kostnadene ved angrep og underkastelse Juridisk og teknisk bistand.