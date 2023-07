Vær forsiktig hvis du ferierer på Airbnb: Smarttelefonens lommelykt kan redde dagen

Av Lauren Choukiasian

Det høres kanskje rart ut at du sa det. Skjulte kameraer Filming bør gjøres uten deres viten. Hvordan finne dem?

Hvis du tror dette er paranoia, kan du ikke være lenger fra sannheten. Dette er riktignok ikke en veldig vanlig ting, men noen har rapportert at de har det, med videostøtte Filmet uten deres viten Mens du bor på Airbnb. Dette er spesielt tilfellet med to unge kvinner i nærheten av Annecy i Frankrike, som vi har hørt i nyhetene. Det er åpenbart forbudt på scenen, disse kameraene er plassert på soverom eller bad. De eneste kameraene tillatt av Airbnb er ved inngangen til oppføringen eller i et offentlig fellesområde.

Hvordan oppdage skjulte kameraer hjemme?

Start med de mest mulige rommene: soverom, bad og toalett. Sjekk spesielt vekkerklokker, klokker, røykvarslere og telefonladere. Hvis du ikke kan se noe med det blotte øye, slå av lyset og bruk smarttelefonkameraet. Sikt på de aktuelle gjenstandene, og hvis du ser et lyspunkt, se nærmere.

Noen programmer som Fing, Network Scanner eller INet kan finne alle enheter som er koblet til det samme nettverket som ditt. Hvis det ser mistenkelig ut, pass på.

Når det gjelder speilet, snakker TikTok om dette trikset: legg pekefingeren på speilet, hvis det er et gap mellom fingeren og refleksjonen, er speilet normalt. Hvis det ikke er noen eller bildet er forvrengt, vær forsiktig.

Det andre tipset er å slå av lyset og undersøke glasset med telefonens lommelykt: hvis det er et enkelt vindu, kan du se eller se kameraet.