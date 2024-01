Vær forsiktig hvis du ikke henter hundens levninger: Folkevalgte ønsker å finne hundens eiere

Genetikk i tjeneste for våre fortau. I Italia har Alpeprovinsen Sør-Tirol autorisert DNA-analyser av hundeavfall fra 1. januar 2024, med mål om å identifisere useriøse eiere som ikke henter hundeavfall.

En overgangsperiode for hundeeiere slutter i 2024, etter at provinsen vedtok lovgivning i 2020 som gjør genetisk profilering av hunder obligatorisk. De hadde frist til 31. desember 2023 på å registrere hundens DNA, men mange oppfylte ikke denne forpliktelsen.

Kulden fra dyrets bark, fienden: «Vi må være spesielt oppmerksomme på det»

Også her finner vi forsvarere av genetisk profilering av hunder i helseformål. I 2017 foreslo Jean-Marie Seifert, borgermesteren i Ciné, for kommunestyret sitt å følge den italienske modellen. Syv år senere har han ikke gitt opp. «JJeg synes fortsatt det var et godt trekk, men på den tiden lo folk meg opp i ansiktet. Jeg kom til og med i kontakt med Robert Ménard, borgermesteren i Beziers, som tenkte på å gjøre det samme og hadde informasjon i Italia og Sveits. Men flertallet truet meg med å ikke stemme for bystyrebudsjettet. Så ideen ble begravet, til min store beklagelse.«, forteller han.

Ordførerens plan fungerte likevel godt. «Jeg kontaktet Cine Labs, som gikk med på å gjøre analysen i en vinn-vinn-struktur: det ville gitt laboratoriet publisitet, og for oss ville analysen vært gratis. Bruk av handlingen krever derfor ikke uendelige kostnader. Du må betale for materialer og avgifter.«