Vær forsiktig hvis du nylig har kjøpt dette produktet solgt på forskjellige utsalgssteder i landet!

Ifølge Afsca tilhører aflatoksiner familien av mykotoksiner, «som produseres av ulike typer muggsopp» og kan «formes til mat», kan vi lese på nettsiden deres. Afsca advarer om at absorpsjon av for høy dose aflatoksiner kan føre til toksisitet «manifestert hovedsakelig ved alvorlige leversykdommer, spesielt levertumorer». En studie utført av European Food Safety Authority i mars 2020 vurderte at aflatoksin er et genotoksisk stoff, i tillegg til å være kreftfremkallende.