Vær forsiktig hvis du reiser på ferie med bil: du må utstyre deg med en viss liten gjenstand

Første reisemål for belgiere på ferie er Frankrike, hvis klistremerke heter «Crit’Air» og som har gjort det obligatorisk å kjøre i trafikksoner med lavt utslipp siden januar. Dette er et klistremerke til å feste på glasset.

Avhengig av kjøretøyet ditt kan det variere fra grønt for 100 % elektriske kjøretøy til grått for kjøretøyer med mye forurensing og er gyldig for bilens levetid. Her er 8 byer som vil kreve dette «luftkvalitetssertifikatet» denne sommeren: Lille, Paris, Lyon, Marseille Grenoble, Rennes, Strasbourg, Toulouse.