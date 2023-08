Vær forsiktig hvis du reiser på ferie til Spania: svært farlige maneter kan finnes på strendene.

Manetene ble oppdaget utenfor kysten av Nord-Spania og varslet myndighetene som bestemte seg for å stenge noen strender.

Dårlige nyheter for ferier som tok (eller vil ta) retningen til Spania: en overraskelsesgjest landet på strendene på nordkysten (for eksempel i San Sebastian eller Valencia), dette er portugisiske maneter, hvis tentakler måler fra 9. Opp til 30 meter, kan lamme ofre. Giftige dyrebitt er spesielt smertefulle og kan til og med føre til døden hos noen mennesker.

Deres tilstedeværelse kan være knyttet til klimaendringer, høyere temperaturer og vekst av alger. Ifølge Laura Ibora, havforsker Fra Stareso di Calvi intervjuet av våre kolleger fra France Bleu, har denne arten vanligvis sin opprinnelse i tropiske eller subtropiske hav. «Disse artene kan transporteres over lange avstander takket være strømmer og spesielt oppdrift på vindens overflate. Klimaendringer forklarer økningen, og det samme gjør det faktum at hovedrovdyret, tømmerskilpadden, er mindre rikelig. For tiden»hun sier.