Vær forsiktig med bankdetaljene dine, bruk av smarttelefonen kan forårsake en stygg overraskelse: «De går ubemerket hen, men…»

Er smarttelefonen din godt beskyttet? Dette spørsmålet bør stilles på et tidspunkt da telefonene våre inneholder så mye personopplysninger som bankkontoer, bilder, e-post, påloggingsinformasjon osv. Kort sagt, ekte gullgruver… for hackere. «Fra et teknisk synspunkt er det ikke mye forskjell mellom en datamaskin og en smarttelefon når det kommer til hacking. «Smarttelefoner er like enkle å bruke som datamaskiner,» sa David M., sikkerhetsforsker ved Kaspersky, en internasjonal spesialist på nettsikkerhet. Ifølge eksperten skal disse to enhetene betraktes som like selv om datamaskinene brukes mer og angripes mer. «PC-er tilbyr et stort antall potensielle mål for utnyttelse. Dette forhindrer ikke spredning av nye virus på våre smarttelefoner de siste årene. «Gruvearbeidere, banktrojanere og løsepenge… På våre smarttelefoner er banktrojanere og spionprogrammer de mest populære å stjele dataene dine. Hvis du åpner en ondsinnet fil sendt til deg eller fra et nettsted, kan banktrojaneren lande på telefonen din. Disse går vanligvis ubemerket hen, og du vil ikke engang legge merke til dem. Ikke ennå, i alle fall. På denne måten kan den stjele passordene dine for å logge på banken din. »

For å unngå å bli svindlet bør du være på vakt og ikke klikke på noen lenke. Ikke installer noen applikasjoner som ikke er tilgjengelige i Play Store. «Oppdater alltid smarttelefonen din! Han husket David M, og la til et trivielt, men alltid nyttig råd: installer et antivirus. «Et antivirus på smarttelefonen din vil spare deg for tid. Du trenger ikke personlig å holde deg oppdatert med den nyeste skadevare og trusler. Antivirus tar seg av det for deg (…) Nettkriminelle blir mer og mer kreative, for eksempel ved å injisere kode i tidligere godkjente apper, gjøre dem tilgjengelige i Google Play Store med ondsinnet kode. Den gode nyheten er at disse appene vanligvis er kortvarige og fjernes raskt fra butikken, men et antivirus er alltid et ekstra beskyttelseslag. Andre måter å beskytte deg selv på er å ignorere apper som lover noe overskudd og ikke gi apptillatelser de ikke trenger for å fungere. Mest skadelig programvare kan ikke dra full nytte uten farlige tillatelser som tilgjengelighetstilgang, tekstmeldingstilgang og installering av ukjente apper. »

Hvis det dessverre allerede er for sent for deg, finnes det en løsning: tilbakestilling av fabrikk. «Dette er en seriøs løsning, men for det meste trygg. Det er svært lav sannsynlighet for at noe skadelig programvare vil overleve, men dette er avansert programvare og er i de fleste tilfeller ikke rettet mot vanlige forbrukere.»