Vær forsiktig når du laster ned uoffisielle Squid Game-apper, noen inneholder virus og svindel

Squid Game-kortet er en flott mulighet til å tjene penger. Faktisk benytter utviklere muligheten til å bygge annonsefylte (ofte ubrukelige) apper for å få sin del av den sørkoreanske kaken også. Bare her, var det å forvente, noen av dem inneholder virus, noe som gir Google en vanskelig tid.

Dette er det klassiske mønsteret i underholdningsverdenen: Når en film eller serie er vellykket, skapes spin-offs umiddelbart. Dette er åpenbart tilfelle med Akkar, Netflix-serien som vi ikke lenger presenterer. Det er imidlertid ingen offisiell søknad for øyeblikket. En velsignelse til alle utviklere som ser det som en stor økonomisk mulighet. Faktisk, som Forbes la merke til, fant vi mange stemplede søknader Akkar på Google Play Store. Alle uoffisielle. Problemet er at noen er farlige.

Noen inneholder skadelig programvare, mens andre er direkte svindel. Spesielt en ble lastet ned mer enn 5000 ganger før Google fjernet den.

Mer enn 200 #Akkar Relaterte apper er tilgjengelige på Google Play Det virker som en flott mulighet til å tjene penger med annonser i appen for et av de mest populære TV-programmene uten et offisielt spill.

De mest nedlastede av dem nådde 1 million installasjoner på 10 dager. Spillet hans er ikke så godt administrert. pic.twitter.com/gCOYXXaVHY – Lukas Stefanko (@LukasStefanko) 19. oktober 2021

Den klassiske svindelen

Googles nettsikkerhetsekspert Lukas Stefanko tok en titt på denne berømte appen. Det er faktisk en bakgrunnsapp. Akkar. I utgangspunktet kan du laste ned vakre bakgrunnsbilder til smarttelefonen din der. Faktisk er det en malware kalt Joker som registrerer ofrene sine for et premiumabonnement som ikke bare kan stjele kontaktlister, tekstmeldinger, men også private data om smarttelefonen som applikasjonen er installert på.

Det er en velkjent Google-programvare som allerede er funnet i flere applikasjoner av denne typen. I dette konkrete tilfellet gikk det enda lenger. De uheldige brukerne som lastet ned appen, ble ofre for annonsesvindel og registrerte seg for betalte SMS-tjenester, selvfølgelig alt uten å vite det.

Tidligere hadde vi observert lignende svindel ved å surfe på suksessen til Pokémon eller Fortnite. Google gjør sitt beste for å sette opp systemer for oppdagelse av svindel og skadelig programvare, men noen apper klarer fortsatt å havne på Google Play Store og deretter på smarttelefonene til ulike brukere. For tiden er det mer enn 200 søknader Akkar I butikken er risikoen for å bli lurt enorm. Vi kan bare råde deg til kun å stole på offisielle apper. Vi kan aldri være for forsiktige, forestill deg at du laster ned en Squid Game-app og finner deg selv logget inn i et spill der du risikerer å dø mens du spiller hopscotch, det ville være dumt, ikke sant?

