Vær forsiktig, spillereglene endres snart på WhatsApp

Hvordan kontakter du noen som ikke bruker samme e-postadresse som deg uten å opprette en ny konto? WhatsApp jobber med dette.

Dette er et problem som ikke er så utbredt i Europa, WhatsApp er allestedsnærværende og det har blitt gode nyheter, men det er situasjoner, spesielt når du chatter med utenlandske kontakter fra et land der WhatsApp ikke er populært, hvor du kan finne deg selv ved en død avslutte i kommunikasjon uten å installere en ny applikasjon.

Men hvis vi tror på evigheten WABetaInfo, et nettsted dedikert til å kompilere fremtidige funksjoner som tilbys i WhatsApp beta, vil Metas meldingstjeneste tilby en funksjon som lar deg chatte med noen som bruker et annet meldingssystem hvis du bruker WhatsApp. En beslutning som ser ut til å ha blitt tatt for å overholde europeiske konkurransestandarder, men en vi ønsker velkommen!

Denne funksjonen er fortsatt under utvikling og ennå ikke tilgjengelig for betatestere, men den bør introdusere en «Third Party Chats»-fane (fransk oversettelse ikke kjent ennå). Vi vet fortsatt relativt lite om den nøyaktige funksjonen til denne prosessen, som ikke er umiddelbart tilgjengelig, gitt dens tidlige utviklingsstadium. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å få et skjermbilde fra WABetaInfo.

En ting er sikkert, mange ting vil endre seg på WhatsApp med denne nye funksjonen.

