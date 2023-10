Vær: Hvorfor synker temperaturen plutselig denne helgen?

Det falt igjen regn i Belgia denne torsdagen, og etter en svært mild start på september og oktober, stuper temperaturene nå. Mens vi fortsatt nøt over 20 grader tidligere i uken, sank kvikksølvet denne lørdagen til 14 grader.

Fallet vil fortsette utover kvelden og denne søndagen, da termometeret bare skal vise noen få grader om natten (1 til 4 grader celsius i Ardennene, 3 til 7 grader celsius i sentrum av landet). Søndag noterer IRM at det blir 6 grader i Ardennene og 11 grader på slettene. Samtidig er vinden mildere enn det meste av landet, men «veldig sterk» langs kysten.

«Vi la merke til det for første gang på lenge»: Her er værmeldingen for de kommende dagene

Hvordan kan dette plutselige temperaturfallet forklares? «Denne helgen vil en strøm av til tider ustabil, polart havluft fra nordvest avgjøre været vårt,» forklarte IRM, og la merke til at en antisyklon vil drive denne strømmen gjennom søndag kveld. Mandag. Været vil imidlertid være veldig kaldt, da det forventes et betydelig temperaturfall den natten, «minst -2 til +2 grader sør i Chambray et Meuse Faro, +1 til +4 grader i andre områder, og +4 til +9 grader nordvest i landet.Dermed kan isdekker i Ardennene men i sentrum av landet ikke utelukkes.

Det er på høy tid å ta frem tyvegodset!