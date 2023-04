Vær oppmerksom på denne detaljen, «Jeg ble fortalt at dette ikke lenger er gyldig.»

Under et program som ble sendt på den flamske radiostasjonen Radio 2, husket Véronique de Sitter eventyret hun hadde ved Malins side. Véronique, som ønsket å parkere bilen sin i den flamske byens blå sone, ble overrasket over å finne at hun fortsatt ble bøtelagt. «Etter å ha mottatt den innen den tildelte tiden, utfordret jeg den umiddelbart,» sier han på lufta.



«Jeg ble fortalt at den blå platen min ikke lenger er gyldig,» fortsetter han. Et svar som Véronique ikke forsto. Til hans store overraskelse burde den blå disken tilsvare flere europeiske standarder.