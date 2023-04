Vær: Regnfull uke her, når temperaturen er over 20°

Denne søndagen fikk vi endelig nyte en vakker aprildag. Sol, over femten grader og tørt vær, føles bra. Men påskedag skuffet oss umiddelbart, og dessverre for oss vil ikke den kommende uken bringe noe nytt. «Vi har fri i en uke og det kommer til å bli skiftende igjen, med periodevis sol og regn som fortsatt truer frem til fredag ​​eller lørdag.MRs Pascal Mormel erklærer. Når det gjelder temperaturen vil den ligge to til tre grader under gjennomsnittet for årstiden, da den ikke kommer over tolv eller tretten grader.«

Så nyhetene er ikke gode for denne uken, men for neste uke! Selve vårens ankomst er ventet på søndag eller mandag. «Ettersom vi har observert mønstrene i flere dager, vil været endelig bli mer stabiltHan er glad. Neste onsdag eller torsdag vil temperaturen gradvis stige og komme opp i tjue grader, eller litt mer.« Er det virkelig borte i de vakre dagene? «Når det gjelder fremtiden er det fortsatt usikkert og helgen 22. og 23. april blir kald igjen. Men vi er fortsatt et stykke unna å gi nøyaktige spådommer«, roer han seg. Vi kan alle være interessert i sesongmønstrene som begynner å gi oss tegn til neste sommer. «Når vi bygger et sett med forskjellige modeller, er signalet det samme: vi forventer varmere enn gjennomsnittet vær fra mai til august.sier meteorolog. I perioden mai-juni-juli forventer vi en positiv anomali på én grad, og den stiger til 1,5 eller to grader i enkelte franske regioner i den meteorologiske sommeren. (Juni, juli og august, red.anm.). En grad eller to virker kanskje ikke som mye på papiret, men de er allerede advarende tegn på en mulig hetebølge.« Og på nedbørsnivå, se opp for tordenvær. «Tørkesignaler er foreløpig ikke indikert, men du bør være oppmerksom på tordenvær. Alt dette krever selvsagt bekreftelse, men alle signalene går sammen, noen mer pessimistiske enn andre.«