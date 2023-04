Været: Sola er endelig tilbake, men vi må fortsatt vente på mildere vær, med temperaturer på 20 grader her.

Endelig litt sol! Etter en lang periode med regn og grått, starter uken med at lysstyrken kommer tilbake. Hvis det er bra, bør du respektere ordtaket «April fant deg ikke av en tråd» enda mer enn vanlig! Fordi kvikksølvet ikke kommer til å feste seg, og du må tørke av brillene i flere dager. «Første del av uken vil bringe mye sol, men vi kommer ikke over 10 grader, mens gjennomsnittssesongen er 13-14 grader.Pascal Mormel, meteorolog ved IRM notater. Temperaturene vil nå 13 grader i løpet av uken eller noe høyere i helgen.«

IRM-prognoser bringer oss ned på jorden hvis noen spesielle steder har mildvær – opptil 17 grader – i påskehelgen. «Fra torsdag blir været mer blandetHan er lei seg. Selv om forventede mengder er relativt lave, er det ventet regn gjennom helgen. Så det blir fortsatt sol, men av og til regn.«

For å nyte vårens første dager (minst 20 grader), må du fortsatt vente…”Gjeldende prognoser sier at vi ikke når 20 grader før 20. april, kanskje to eller tre dager tidligere i beste fall.Han erklærer. Temperaturer på 13 til 15 grader vil forbli sesongmessige de neste 15 dagene, med mulighet for mer regn.«

Alt i alt må vi beregne gjennomsnittssesongen verdig april. «Men med en kjølig start kan du forvente temperaturer over det normale for sesongen innen slutten av måneden. Alt dette trenger bekreftelse, men vi forventer en måned med underskudd når det gjelder nedbør.«

En tørr første måned etter en veldig våt mars. «Denne mars måned er gunstig for natur og vannforekomster, de er på et godt nivå men ikke særlig godt fylt, pass på. Det er trygt å si at alt som ble tatt ikke vil bli tatt igjen, og skaden er begrenset sammenlignet med andre europeiske regioner. Jeg nyter spesielt de veldig tørre månedene februar og mars i Sør-Frankrike og tenker at situasjonen allerede er veldig dårlig.«

Vel, hva med snø i Ardennene? Er vinteren over? «Oppdaterer foreløpig, men ingen signal foreløpig. Det er kombinert med klar himmel, så vi forventer ikke snø de neste dagene. Det kan alltid komme senere i sesongen, men det får vi ikke vite akkurat nå.«, avslutter han.