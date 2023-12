Været: Store løfter om kunstig intelligens for å forbedre prognoser, «vi har allerede superdatamaskiner»

Google – gjennom datterselskapet Google DeepMind – har introdusert Graphcast-prosjektet, som allerede kombinerer 40 år med værdata for å produsere mer pålitelige resultater enn data fra European Center for Medium-Range Weather Forecasts. En test viste at Googles programvare presterte bedre i mer enn 90 % av tilfellene.

Hva vil erstatte prediktorer og eksisterende metoder? Ingenting er sikkert. For det første fordi nåværende spådommer er langt utenfor målet. «Vi har allerede superdatamaskinerIRM-meteorolog Pascal Mormel sier. Programvaren vi har er allerede veldig kraftig, og vi forbedrer allerede kunstig intelligens. Sammenlignet med 1970-tallet, da 2-3 dagers prognoser var mer eller mindre nøyaktige, er fremgangen enorm. Og denne sektoren vil fortsette å vokse i årene som kommer.«

Han påpeker imidlertid at menneskelig inngripen i databehandling er svært viktig. Det er her Google – og andre – ønsker å bringe inn AI. «En liten folding av vingene vil endre hele mønsteret, det må huskesRefererer til Pascal Morel. Denne analysen av mønstre kan gjøres numerisk for både kontinentale og globale trender. Men AI mangler fortsatt kunnskap om hva som skjer på lokalt nivå. I sommer så vi kanselleringen av Les Ardentes, og noen hendelser er fortsatt vanskelig å forutsi nøyaktig. Det er det samme for snø, alt kan endre seg med 0,1 grader eller 50 meter. Det er her prognosemakere er svært viktige på grunn av deres kunnskap om terrenget.«

