Værfenomenet «Dana» rammet Spania: mange byer ble stengt på grunn av styrtregn

Dette er et velkjent fenomen i Spania kjent som «Dana».«Stress på høyt nivå isolert»Dette gir opphav, forklarer AMET, Meteorologisk byrå «Fortsatt og utbredt nedbør over territoriet unntatt Kanariøyene, akkompagnert av lokalt kraftige eller svært kraftige stormer».

Ifølge innenriksdepartementet, som har sendt ut en advarsel for det meste av regionen, kan nedbøren nå 120 liter på 24 timer, eller 12 timer lokalt. Tjenestemenn er mer bekymret for mottak av inntekter før skolestart i helgen og muligheten for kø på veiene.