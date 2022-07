Værmelding kritisert for å forutsi temperaturer på mer enn 40 grader i Frankrike og Belgia på mindre enn 10 dager: «Vi kommer virkelig til å brenne»

For tre uker siden benyttet BFMTV-kanalens stjerneværmann Mark Hay seg av en av hans bulletiner. I likhet med andre mener han klimakrisen ikke blir tatt alvorlig nok, spesielt av beslutningstakere.







Da Frankrike ble rammet av en hetebølge, med temperaturer over 40 grader noen steder: «Jeg bestemte meg for å slutte å bruke min vanlige tone. Folk må forstå at Frankrike kommer til å brenne denne uken, og vi endrer måten vi snakker om det på. «Sommeren har akkurat begynt og den vil bare bli verre,» sa han.

En mye publisert publikasjon. Denne helgen ble Mark Haye talt for nok en gang. På Twitter vedtok han igjen en advarende tone om prognoser på mellomlang sikt: «Forhåpentligvis vil modellene krasje. Ellers vil vi bokstavelig talt brenne ut i horisonten 15/16 juli,» skrev han i en tweet sammen med temperaturdiagrammer. Av dette nådde vi 46 grader i Frankrike og 40 grader i Belgia og Storbritannia. «Helt sinnssykt [complètement fou, NDLR] «, la han til, disse spådommene er fortsatt «langt unna», men det er nødvendig å følge situasjonen nøye.

Raskt vakte tweeten hans mange reaksjoner, ikke alltid positive. Noen nettbrukere kritiserte ham for å være for alarmistisk og ønsket å skape blest. Så han postet en annen moderat tweet: «Vi håper denne typen utgivelser ikke skjer. Men det bekymringsfulle er at modeller nå kan forestille seg slike scenarier. Til tross for dette fortsatte kritikken å regne inn, og værmannen bestemte seg til slutt for å fjerne tweetene hans.

«Ideen var ikke å ta denne modelleringen for gitt, men å sette opp et felt av muligheter,» husker han imidlertid før han legger til et lag: «Det er komplisert. Ikke vis noe, ikke fortell noe, ikke» Ikke vær redd. La oss minne deg på at det var nesten 43 grader den 18. juni i Biarritz. Vil du? Hvem så for deg 46ºC i Vérargues i Hérault 28. juni 2019?».

Men hva skulle det egentlig være? Vanskelig å si. I andre halvdel av juli bekrefter Météo France på sin side at «temperaturer for sesongen bør være over normale verdier»… men ikke for mye. Den kan berøre 30/35 graders merket på steder.

Og i Belgia?

Vi stilte spørsmålet til Philippe Mewis fra Météo Belgique. Juli vil ifølge ham bli bedre enn rapportert. «I juli vil det være en antisyklon plassert først i Atlanterhavet, hvor svært kalde strømmer bør nå oss i den nordlige delen, men da bør vi være under påvirkning av en skandinavisk antisyklon. Varmer oss veldig opp. Kontinentalluft». Plutselig er en hetebølge ikke utelukket. Den kommer i andre halvdel av juli eller første halvdel av august.

MR spår på sin side mye sol, men temperaturer rundt 25 grader.

Selv om det er varmt og en ny hetebølge ikke unngås, bør alt dette være utholdelig.