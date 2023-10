Vaillante, et fransk bilmerke

Likhetene mellom tegneserier og virkelighet er helt fantastiske! Som enhver bilprodusent har Vaillante sitt eget designkontor, ingeniørsted, produksjonsanlegg, testbane, forhandlere og deltar til og med på messer. Alt her føles realistisk og holdes i bakhodet med det som skjer inne i et ekte bilfirma. En god måte å trenge dypt inn i designen og livet til forbrukermodeller eller konkurrerende biler. For, som et ekte merke, blir Vaillante beryktet på banen.

Nærmere virkeligheten

På grensene for kontakt med fiksjon møter man ofte likheter mellom tegneserier og virkelighet Forvirret. Som disse to modellene den modige Tegnet av ekte mennesker Bildesignere : The Mirage, født fra pennen til Luc Dunkelwolke, Hyundai Kias designdirektør, som vi skylder Gallardo og Montelheri, designet av Ugo Spagnuolo, designer hos DS Cars. Det er også vanskelig å ikke se påvirkningen av enkelte modeller fra tegneseriene på noen av konseptbilene. Boken forklarer Vaiante-stilen og fremhever den innovative og visjonære siden til Jean Gratton.

Dermed ble 1957 Marathon presentert med et bobleinteriør og halvdører i glass, et forslag som vi finner på Giugero GFG Sybilla konseptbil i … 2018. Absolutt realistisk, men ikke ekte. Forfatteren er forsiktig med å krysse denne hvite linjen. Selv om Vaillante var estetisk tiltalende, var den sannsynligvis aldri kjørbar, da Jean Gratton, i sin oppmerksomhet på detaljer, klarte å frigjøre seg fra noen tekniske data. Designer ja designer Stefan Barbie her bryr seg ikke om å forklare det godt. Han forhindrer. Velantis har allerede rullet på asfalten.

Fra papir til bitumen

Den første Vaillante-modellen som ble kjørt (på bane) var Grand Défi. Denne VIP-racingmodellen er bygget på et Hommel-brett, designet av Luc Donckelwolke, og vil bli produsert i 16 enheter. Det er nok å si, en sjeldenhet i dag. Stéphane Barbé forteller også historien om en entusiast som gjennom selvoppofrelse og kreativitet klarte å bygge den eneste Le Mans GT 61 i garasjen sin, og det var også Courage-Vaillante (1997) og Rebellion-Oreca (2017)-modeller. ) eller Vaillante Hypercar (2023) som deltok i 24 Hours of Le Mans. Rasende på banen ønsker Villante å bli sivilisert i trafikken der de flytende linjene er gjenkjennelige med et øyeblikk. I byen eller på veien må Vaillant bevise seg i sin tid, blant sine jevnaldrende. I en grundig kontemplasjon av Vaiante-systemet fremhever Stéphane Barbé hvordan Jean Grattons modeller var i harmoni med deres tidsalder. Selv for noen revolusjonære som i Kanon (2022) hvor Montlhéry Hydrogen krysser USA fra øst til vest. Morgendagens mobilitet er allerede i design.

Hva ville bilindustrien vært uten galskap og lidenskap? Du må fortsatt være veldig stille, visjonær, kunstnerisk, til og med briljant, for at en serie tegninger og former skal gjøre en bunt med papirer, eller en motorisert spinn, til en boks med følelser. Intellektuelt og fysisk er det spennende.

I likhet med mote eller arkitektur, er bilenes verden en refleksjon av våre samfunn, med deres frykt og håp. Selvet er et ustoppelig speil av vårt bilde.

Det er imidlertid det som kommer frem av denne boken, der fantasi og virkelighet er flettet sammen som presisjonsmekanikk.

* «Velante, et fransk bilmerke», av Stephane Barbé, introduksjon av Carlos Tavares, red. La Martiniere x Michel Vaillant, €39,90.