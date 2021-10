Vaksinasjonsarbeidsgruppen utelukker ikke en generalisering av 3. dose i 2022

Arbeidsgruppen studerer dataene nøye for å se om en boosterdose er nødvendig for hele befolkningen.







LAt Helserådet ikke ser noen fordel for øyeblikket med å gi en boosterdose til befolkningen som helhet, betyr ikke at denne ideen er helt utelukket for alt det. – Men vi tar hensyn til at dette kan være på dagsorden i løpet av første halvdel av 2022, forklarer Dirk Ramaekers, leder for vaksinasjonsgruppen.

I følge CSS er det på dette tidspunktet ingen vitenskapelig bevis som rettferdiggjør en utbredt vaksineforsterker for alle personer under 65 år. Men det betyr ikke at det er en dårlig idé, ifølge Task Force.

Nøye studert data

“Under vaksinasjonskampanjen har vi alltid jobbet med mange usikkerhetsmomenter,” fortsetter Dirk Ramaekers. “Vi må fortsette å kommunisere tydelig om dette spørsmålet: vitenskapen kan gi svar, men den har ikke en krystallkule.”

Mangelen på vitenskapelig kunnskap om fordelen med en generalisert boostervaksine kan imidlertid løses i fremtiden, ifølge dette resonnementet. Dermed analyseres utviklingen av sykehusinnleggelser og spesielt profilen til innlagte vaksinerte personer. “Sciensano er helt dedikert til dette for øyeblikket,” understreker Dirk Ramaekers.

«De vaksinerte som er innlagt er svært gamle på dette tidspunktet og har underliggende sykdommer. Disse ser igjen ut til å være risikofaktorer. Men vi kunne se i de kommende månedene at personer under 65 år som senere ble vaksinert også er innlagt på sykehus. Vi vet ikke, vi går gjennom kvikksand fra et vitenskapelig synspunkt. “







Hurtig oppsett

I tillegg studeres også hvilken type vaksine som ble administrert under den første kampanjen. “Først må vi se på land som har jobbet med visse vaksiner i lengst tid, som Storbritannia med AstraZeneca,” forklarer Dirk Ramaekers. – Men vi bør også raskt ha data om ulike vaksiner basert på sykehusinnleggelser. Kom tilbake til oss for øyeblikket at det ikke er en merkbar forskjell. Personer som har fått Pfizer- eller Moderna-vaksinen (regnes som den mest effektive, red.anm.). Noen ganger er de innlagt på sykehus. “

Hvis beslutningen tas om å administrere en tredje dose, kan ting raskt falle på plass, ifølge Dirk Ramaekers. “I den første fasen var vaksinelevering den viktigste faktoren,” forklarer han. – Vaksinasjonssentrene fungerer bra, boosterdosen kan planlegges godt. Vi kan allerede se det hos personer over 65 år. “