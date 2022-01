Vaksineplikten avskaffet, valgreformen blokkert: Biden nyter en ekte svart Jupiter

Svart torsdag for Joe Biden.

Han fortalte journalister på et svært sjeldent møte med demokratiske senatorer i Capitol Hill torsdag at han ønsket å integrere dem i en ny lov som skulle beskytte afroamerikansk stemmerett.

«Jeg håper vi kommer dit, men jeg er ikke sikker», erkjente han presidentens viktige plan, og ga løftet til afroamerikanske velgere.

Øyeblikk senere slo USAs høyesterett et nytt slag mot Joe Biden, og slo fast at avgjørelsen hans om å påtvinge anti-regjeringsvaksinen på selskaper med mer enn 100 ansatte var ulovlig.

Flyttingen, kjær for Joe Biden, ble fordømt av valgte republikanske tjenestemenn som et maktmisbruk. I et land hvor bare 62 % av befolkningen er fullvaksinert, avslører spørsmålet dype politiske splittelser.

Høyesterett, på den annen side, opprettholdt vaksinasjonsplikten for ansatte ved helseinstitusjoner som nyter godt av føderal finansiering.

De største løftene?

Denne linjen med dårlige nyheter tæret på den politiske legitimasjonen til en president som allerede ikke var veldig populær, med kanskje de største løftene, det tynneste parlamentariske flertallet.

Joe Biden lovet å beskytte tilgangen til stemmeurner for minoriteter og å sikre åpenhet i stemmeprosessen, spesielt i møte med en rekke reformer fra konservative regjeringer sør i landet.

Tiltaket, som ble vedtatt av republikanerne, bekrefter at frivillige organisasjoner diskriminerer afroamerikanere, spesielt de som stemte overveldende på Joe Biden ved forrige valg.

For å forhindre det ønsker demokratenes leder å synkronisere stemmeprosedyrene og gi den føderale regjeringen rett til å undersøke lokale initiativer.

Det var imidlertid bare den demokratiske senatoren Kirsten Cinema som trengte å redusere ett eller nesten alle håpene om gjennomføringen av denne store reformen, som ble presentert som arven etter de store kampene for borgerrettigheter på 1960-tallet.

Valgt, en sentrumsdemokrat, ikke mot loven. Men han er imot den tenkte parlamentariske prosedyren for å bryte barrieren for republikansk opposisjon.

I teorien er det nødvendig med et flertall på 60 stemmer for å vedta reformen av Senatet, som bør fremme moderasjon og dialog med jevne mellomrom. Og det gir en enorm avskrekking for opposisjonen.

Ute av stand til å overbevise republikanske senatorer som er sterkt imot planen, har demokratene bare én løsning for å redde valgreformen sin: å bryte denne parlamentariske prosedyren og gå til enkelt flertall.

“Helvetes boblebad”

Kirsten ønsket i praksis ikke en passasje som bare ville utløse kino «en helvetes virvel av splittelse», som han vurderte i en svært hellig tale til Senatsmøtet.

Uten hans stemme ville reformen blitt ødelagt i Senatet med 50 stemmer i den demokratiske leiren og med 50 stemmer i mellomvalget til visepresident Kamala Harris og republikanere.

Denne svarte torsdagen er en ond påminnelse om at Joe Biden har svært liten sjanse.

Høyesterett burde nå være mer konservativ etter utnevnelsene til Donald Trump som han egentlig ikke kontrollerte, de konservative regjeringene (abort, stemmerett, helsestrategi…) i åpent opprør i mange saker. .

Allerede i desember måtte han begrave den mest ambisiøse sosiale reformen på grunn av en annen centurion, Joe Munch, en demokratisk senator.

Om noen måneder vil Joe Biden miste flertallet i Kongressen i mellomvalget. Faktisk vil han være lammet frem til neste presidentvalg.