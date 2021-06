Valentina Miyoso: Kvinnen som dro til Arktis i nedlåsing

(CNN) – For de fleste av oss er infeksjon isolert. Men for andre er det en mulighet til å søke den ensomheten. Hvor er det bedre å gjøre enn å være i polarsirkelen?

Faktisk gikk Valentina Miyoso et skritt videre. Hun flyttet nord for Norge – inn i polarsirkelen – midt i ikke bare pesten, men 24 timer med polarnetter som om de var i horisonten. Det var en dåp av ild, men hun tok den.

“De to månedene desember og januar var mørke,” sier han.

Miyoso, fra Emilia Romagna i Nord-Italia, så livet hennes ødelagt av en epidemi.

En natur- og stilguide, han reiste utenlands med italienere, drev en populær blogg og blogget om standardreiser i Italia på siden Gratis reise . “Alt fokuserte på turisme,” sier han. “Livet mitt ble alltid brukt på veien – jeg var borte fra hjemmet i seks måneder av året.”

Inntil infeksjonen treffer. Som utallige andre i reisebransjen, stoppet Miyos liv skarpt.

Klarte ikke å veilede, fortsatte han med blogging og nettannonseringsarbeid. Men etter at Italia overvant verdens tøffeste låser og kom ut med viruset under kontroll sommeren 2020, begynte beina hennes å klø igjen.

Så da jeg kontaktet ham via Instagram i september, med muligheten til å dra til polarsirkelen for å drive et pensjonat, blinket hun.

“Er jeg redd? Nei, jeg så på dette som en vakker mulighet til å besøke steder som jeg ikke ville ha valgt mitt eget flaggermus,” sier han.

“Siden jeg ikke lenger kan gjøre mine reiser, er det en måte å reise og leve en annen virkelighet på en mer bærekraftig måte, selvfølgelig, men i en del av verden kjente jeg ikke og ble imponert.”

I løpet av to dager aksepterte hun; En måned senere ankom hun Kongsford, cirka 2400 kilometer nord for sitt tidligere hjem nær Modena, Italia.

Forskjellene kan ikke være for mye. Modena er kjent for maten i 185 000 byer, Michelin-stjerne mat (Massimo Potura ligger der) og katedralen fra det 12. århundre.

På den annen side er det bare 28 personer i Kongsford, ingen middelalderarkitektur.

“Det nærmeste supermarkedet ligger 40 kilometer unna,” sa Miyoso. “Det nærmeste sykehuset er nesten 200 miles, og flyplassen – tilsynelatende er det en liten, lokal – 40 miles.

“Om vinteren var det 75 miles med vind og snø overalt, så det er vanskelig å komme seg rundt.” Beboere går til dagligvarebutikken hver uke eller to – til veiene er klare. Stien til flyplassen og supermarkedet i Berlewk er en svingete knekt-kystvei som grenser til klippen; I dårlig vær er dette umulig.

Mørke, dystre netter

Under lockouten flyttet Valentina Miozo fra Italia til den norske polarsirkelen. Valentina Miosso / Gratis reise

“Jeg hadde ingen forventninger – jeg opprettet dem ikke med vilje fordi jeg var interessert i å finne ut av det,” sier han. Hun hadde imidlertid en idé om å være i butikken: ”Jeg visste at jeg skulle til et veldig isolert sted – de ville advare meg, jeg visste at det var alvorlig, jeg visste at det var i den arktiske tundraen, men jeg hadde aldri vært i Norge.

“Kort tid etter at jeg kom, kom polarnettene.”

Tross alt er hun ikke besatt av 24/7 mørke.

“Det var en utrolig opplevelse å leve i fullstendig mørke i to måneder. Det plaget meg ikke. Det er faktisk vanskelig å leve med lys.”

Ja, det 24/7 sollyset. Fra midten av mai til midten av juli bader Kongsford i midnattssolen. “Det er ingen solnedgang på to måneder, og når solen går ut, godtar ikke kroppen at det er nattetid, så det er vanskelig å sovne,” sier han.

“Men bortsett fra det, er det ikke irriterende. Det er faktisk en vakker livsstil.”

Faktisk sier han ekstremvær har lært ham noe veldig viktig.

“Når jeg drar til varmere land, tar du energi utenfra, fra andre, fra klimaet, fra atmosfæren. Du samhandler med andre, solen er der.

“Når du er helt isolert på et sted som dette, er det du lærer å gjøre å oppdage energien i deg. Og det er en fantastisk oppdagelse – spesielt når du ikke har hatt lys på to måneder, må du våkne deg selv. “

Tverrkulturell congsford

Det bor bare 28 personer i Kongsford. Valentina Miosso / Gratis reise

Hvis ja, hva slags mennesker velger å leve en slik stillesittende livsstil?

Miozso kaller den 28-sterke befolkningen i Kongsford for “multikulturell”, med tyskere, latvere, italienere og thailendere som alle lever og samhandler med lokalbefolkningen på engelsk. “De var veldig imøtekommende og veldig hyggelige mot meg,” sier han.

Han var spesielt knyttet til en annen italiensk kvinne som jobbet i Eugenias P&P-selskap, og sier at til tross for den generelle befolkningen i Kongsfjord, har noen ting ikke endret seg. “Kanskje det er en stereotype, vi italienere er så høylydte og beier når vi snakker, de gjør ikke det. Jeg la absolutt merke til det. [a difference in] Vår kommunikasjonsstil. “

Et sted som ingen andre steder

Et vanlig syn på reinen. Valentina Miosso / Gratis reise

Dette er ikke første gang Miyoso tilbringer lang tid i utlandet – han tilbrakte tre år i London for 18 år siden. Men nylig har han fokusert mer på varmere klima, tilbrakt tre måneder i India, Indonesia og Senegal og ett år i Sørøst-Asia. Dette gjør beslutningen om å angripe Arktis enda mer overraskende.

Men han sier det er umulig å sammenligne Arktis noe annet sted, fordi det ikke er noe annet sted. Faktisk, sier han, er verden annerledes enn Sør-Nord-Norge.

“Klima, lys, mørke – alt er annerledes. Her er det ekte tundra. Trær vokser ikke – det er virkelig vilt landskap. Vi har røde og arktiske rev, hjort overalt.

“Det er hvaler, delfiner, spekkhogger og mange havtigre – det er kjent for fugletitting. Og det er sel, de er vakre.

“Jeg bor ikke i Norge. Jeg bodde i den arktiske tundraen.”

Tundraen er også blottet for stat. Det er ikke et eneste tilfelle av Govit-19 i Kongsfjord ennå – selv om norske byer er underlagt restriksjoner, kan livet fortsette som normalt på grunn av ekstrem isolasjon i landsbyen.

“Jeg har ikke hatt maske på syv måneder,” sier Miyoso.

Åpner igjen

Kongsford om sommeren, duggdråper. Valentina Miosso / Gratis reise

Miozo er bekymret for å åpne reisen når epidemien er under kontroll.

“Før epidemien var det en slags turisme med utstillingen, og det var din tilstedeværelse på sosiale medier,” sier han.

“Du må vise at du er i utlandet, så du vil gjøre selby med en tiger eller en stamme. Som et verktøy for personlig utvikling, mistet reisen gjennom selvoppdagelse sin betydning.

“Sosial ekskludering handler om frykt – ikke bare for smitte, men også for smitte. Så det vil definitivt påvirke måten vi samhandler med mennesker på ett sted akkurat nå. Ting som å klemme er en del av normal menneskelig interaksjon, så vi vil gjøre mindre av det og prøv en annen måte å kommunisere og spre vår interesse for en annen kultur på, sa han.

“Det vil definitivt endre vår måte å reise på, men vi må se nøyaktig hvordan.”

Som en vanlig reiseblogger har han ledet en treg tur siden 2007 – og han mener en annen bivirkning av epidemien er at vi tar mer tid mens vi reiser, og beveger oss sakte. Han tror måten vi ser på natur og utendørs turisme kan endre seg på.

“Vi må være mer bevisste på hvor kraftig det vi har sett i naturen nå er i epidemier, og å tenke på mennesker som en del av naturen, ikke å se eller bruke det som et museum,” sier han.

“I stedet må vi holde kontakten med det, respektere det, beskytte det. Lagre det.”

Arktisk liv for alltid?

Nå har Miosso truffet veien som fører til Svalbard, lenger nord. Valentina Miosso / Gratis reise

Miyosos offisielle arbeid på pensjonatet ble avsluttet for to måneder siden, men hans tid i Arktis gjorde et slikt utseende at han ble i Kongsford og leide et hus i stedet. “Å bo her er vakkert,” sier han. Men nå er hun klar til å dra – i det minste midlertidig.

Ikke at hun skal tilbake til Italia. I stedet kjøper hun en bil med Eugenia, som reiser fra nord til den ekstremt avsidesliggende Svalbard-skjærgården – en helårsby nord for planeten og sitter 650 miles under Nordpolen, med isbjørner som mennesker deler. Etter en måneds reise dit, drar de sørover til Lofoten, hvor de skal jobbe på et annet pensjonat.

etter det? “Jeg har utviklet vakre forhold og solidaritet med folket i Kongsford – akkurat som vi dannet en familie, er jeg med dem nå – så jeg vil definitivt besøke det i fremtiden,” sier han.

Til høsten ser hun tilbake på veiledningsoppdraget, så hun planlegger å reise tilbake til Italia. Som hun sier, ble hun revet.

“Jeg vet virkelig ikke – noe kan skje,” sier han.

“Av den grunn valgte jeg livet mitt – jeg kan jobbe meg gjennom reiser. Og jeg holder alltid dørene åpne for å gi liv.”