Valerie Begress avviser Nicolas Sarkozys donasjon: «Hun ba ikke om veldedighet»

Valérie Pécresses pengeinnsamling er i full gang … men det ville vært uten deltakelse fra Nicolas Sarkozy. Ifølge Politico bekreftet Le Figaro at den uheldige republikanske kandidaten mottok en firesifret bankoverføring fra den tidligere presidenten, som umiddelbart returnerte til avsenderen. «Hun ba ikke om nestekjærlighet, men om samhold og vennskap«, sa følget til Valérie Pécresse.»Hun er en respektabel kvinne.»

Nicolas Sarkozys oppførsel ble isolert av flere republikanere under presidentkampanjen, hvor sistnevnte nektet å offentlig støtte sin politiske familie. Emmanuel har kun vært stille mellom rundene for å støtte Macron.

Etter det historiske nederlaget til høyresiden under første runde av presidentvalget, Valérie Pécresse startet en «Nasjonal appell for donasjoner». Å tilbakebetale opptil மில்லியன் 5 millioner i gjeld «for republikanernes overlevelse». «Jeg trenger din nødhjelp innen 15. mai.»Hun insisterte. Samtalen hadde allerede hjulpet ham å skaffe மில்லியன் 2 millioner innen utgangen av april, Med hans ord. «Men vi er fortsatt et stykke unna.» la hun til.