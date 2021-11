Valerie Lemercier reagerte på de nedsettende kommentarene til Celine Dions familie i filmen hennes

Samfunnet

Har du noen gang sett det nye bildet av Valérie Lemercier utgitt 10. november? Celine Dions familie Ja.

Og vi kan si at de ikke blokkerte sine fotspor på den mer eller mindre sanne biografien under tittelen “Alain”. Faktisk uttrykte Celines brødre og søstre, Michael og Claude, alle de dårlige tankene de hadde om filmen under det kanadiske showet. 4. uke i juli Presentert av Julie Snyder. Den første grunnen gitt? Filmen mangler realisme.

“Jeg vil ikke be om unnskyldning for å lage denne filmen”

“Moren min snakket aldri sånn til Rene, og Celine ville ingenting.”, forklarte Claudette Dion. «Det har vi rett og slett fått vite. Beklager, men i Charlemagne hadde vi ingen hytte og huset var alltid rent. Vi sier alltid at mamma vet hvordan alt skal gjøres, og vi kjenner aldri lidelse fordi pappa har tre jobber.. Intervjuet trykk, svarte Valérie Lemercier på kritikken: “Jeg vil ikke be om unnskyldning for å lage denne filmen fordi jeg liker den.”.

Skuespillerinnen erklærer seg selv som en stor fan av sangeren: «Det har vi rett og slett fått vite. Dette er ikke en dokumentar; Det er en fantasi. Det ble sagt i begynnelsen av filmen: Det er ting som egentlig ikke eksisterer, og de er i fantasiens linje om at Brigitte Buck og jeg skrev scenen.. Hun legger til: «Det har vi rett og slett fått vite [Céline Dion] Han giftet seg i Italia med en diamantring i isen, men det er en vakker historie. Celine hadde 15 hus, men vi ser bare tre. Siden det ikke kan være 25 hovedkarakterer i en film, samlet jeg alle brødrene sammen. Å lage film betyr også å ta valg. “

“Følere som ringer René-Charles Deeprost, det vil ikke sjokkere noen”

Den 57 år gamle regissøren inspirerte det også “Andre medlemmer av familien som ikke snakket generelt likte filmen veldig godt.” Og «Imitatorene som kaller Rene-Charles Deeprost sjokkerte ingen, men bildet mitt. Det er morsomt å skape en kontrovers når det har blitt laget så mange unødvendige og ekle erting om Celine og partneren hennes i årevis.». Valerie Lemairer skulle etter planen spille inn Julie Snyders show onsdag kveld i Montreal. Hun avslo til slutt samtalen. Ifølge henne ble denne kontroversen skapt “Lag buzz”. “Det er jobben hans. Alle bytter virksomheten hans.”, insisterte hun.