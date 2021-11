Valerie Lemercier svarer på Celine Dions følge: «Jeg kommer ikke til å be om unnskyldning for å være der»

Celine ble ansatt av Dianes gudinne og gudfar for filmen sin Alin Inspirert av livet til Celine Dion, svarte Valerie Lemercier på kritikken hennes. “Jeg kommer ikke til å be om unnskyldning for å være der og for å lage denne filmen”, Hun trodde Journal of Montreal Som avhørte henne under tittelen. «Jeg sa fra begynnelsen at denne filmen er fiktiv og har mange oppfinnelser og fantasier. Jeg var bare nysgjerrig på å ha litt frihet til å fortelle denne historien. Dette er kino, en fiksjon. «Jeg vil ikke be om unnskyldning for å lage denne filmen fordi jeg liker den. Hun sier. Jeg tror ikke jeg rotet med verden. ”

I trykk, En annen Quebec-avis, skuespillerinne og regissør som forsvarer arbeidet hennes. “Vi var veldig forsiktige. Jeg ønsket ikke å skjemme bort denne familien, disse karakterene. Vi var veldig forsiktige med å presentere dem som helter, de var meg uansett. Og legg til: «Det har vi rett og slett fått vite [Céline Dion] Han giftet seg med en diamantring på isen i Italia, men det er en vakker historie. Celine hadde 15 hus, men vi ser bare tre. Siden det ikke kan være 25 hovedkarakterer i en film, samlet jeg alle brødrene sammen. Å lage en film betyr å ta valg. ”

Alltid inne trykkValérie Lemercier bemerker at andre i sangerens familie ikke snakket offentlig, og at filmen, i motsetning til Claude og Michael Diane, var godt likt. «Familien er stor. Du kan ikke tilfredsstille alle. ”

Onsdag kveld, direktørAlin Da Julie Snyder var gjest i det samme TV-programmet hun var vertskap for, ble hun dagen før angrepet av Celine Dions gudmor og gudfar. Hun lyttet til det de sa der og avlyste. «Julie, da hun først så bildet, likte hun det, hun gråt. Kan vi lese. Jeg visste at hun kunne greiene sine godt, men jeg ble glad da jeg lærte det… Jeg forstår ikke hvorfor hun vil ha det [présenter un segment qui dénigrait Aline]. Kanskje lage bråk. Det er jobben hans. Alle er deres virksomhet.”