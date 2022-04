Valérie Pécresse ødelagt: han ber om donasjoner for å «fullføre fondet» til kampanjen hans

På mandag ba Valérie Pécresse om «nødhjelp» fra franskmennene for å «fullføre finansieringen» av kampanjen hans, og rapporterte LRs «kritiske situasjon» som ikke ville resultere i en refusjon på «7 millioner euro». «Euro» gebyr.

«Republikanere har ikke råd til disse kostnadene.», Lagt til kandidat LR fra partihovedkvarteret, som kom ut i første runde under 5 %-grensen og oppfordrer staten til å refundere kampanjeutgifter. Han sa at han var «personlig i gjeld på 5 millioner euro». Det er hvorfor «Jeg trenger sårt din hjelp for å fullføre finansieringen (…) for denne presidentkampanjen.Hun startet foran pressen.

«I morges starter jeg min nasjonale appell for donasjoner til alle de som stemte på meg, men til alle de som ønsket en fruktbar avstemning i går, og til slutt til hele franskmennene som er forent i politisk pluralisme og ytringsfrihet.»Han la til at donasjoner kan gjøres online på valeriepecresse.fr. De tradisjonelle høyreorienterte led et historisk tilbakeslag i første runde av søndagens presidentvalg, hvor Valérie Pécresse fikk anslagsvis 5 % av stemmene, noe som kompliserer republikanernes fremtid og tvang dem til å bygge seg opp igjen under den manglende dommen.

Valerie Begresse, som fikk 17-18 % av stemmene i januar, så ut til å være kvalifisert for andre runde. Men selv da fortsatte den å avta, tynget av dens mislykkede publikum på Zenith og andre 13. februar. Dette er andre gang det viktigste høyrepartiet taper første runde av presidentvalget: i 2017 fikk François Fillon 20 % av stemmene, den dårligste poengsummen for en høyreorientert presidentkandidat. Siden den gang har LR opplevd et nytt sjokk med 8,5 % av Francois-Xavier Bellamy blant europeere i 2019, og nådde bunnen av partiet på søndag.