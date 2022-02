Valérie Pécresse støtter byggingen av murer langs europeiske grenser: “Hvis det er nødvendig å bygge dem som noen stater gjør, vil jeg støtte dem”

Valérie Pécresse, fast bestemt på å stille som et alternativ til Emmanuel Macron, holdt sitt første store møte i Zenith i Paris denne søndag ettermiddag.

Da han snakket foran flere tusen mennesker på scenen klokken 15.45, angrep han Vogue-bevegelsen og sa at han «slåss» fordi det ifølge ham var «en krig mellom kjønnene, (…) minner, det er. Mot republikken”. Høyre-kandidat Emmanuel Macron har anklaget Frankrike for å «ønske å forvride» historien.

Valerie Pécresse støttet ideen om å bygge vegger ved grensene, ifølge kommentarer transkribert av BFMTV, Som Eric Jemmore bemerket sist torsdag På den franske kanalen. “Hvis vi må bygge murer slik noen stater gjør, vil jeg støtte dem. Jeg vil at vi skal kjempe sammen mot innvandring som fører til ikke-franske områder. Hvis et land nekter å repatriere ulovlige innvandrere, er det et nullvisum. Jeg, ” sa kandidat LR

Rundt 6000 mennesker, de fleste fra Paris-regionen, gikk inn i Zénith, og mer enn tusen var i neste rom, ifølge arrangørene.

Alene på scenen, på en stilisert bakgrunn av blå-hvit-røde farger og to trefargede flagg, avbrøt Valerie Beckress hovedlinjene i showet hennes med “Valerie President” og ropte: “Vi kommer til å vinne!” Og andre “Macron at Touquet, Valérie at the Élysée” som motsa høytideligheten i talen hans.

Med mange oppmøter for Emmanuel Macron og kritiske kommentarer til Nicolas Sarkozy, var møtet en spennende uke for kandidaten som sliter med å overgå sine høyreekstreme rivaler i meningsmålingene.

“Uforenlig”

Generelt foldet aktivister fra den høyreekstreme koalisjonen Nemisis kort opp banneret «Ikke dekk ansiktet ditt», som snart ble tatt til fange av sikkerhetstjenesten.

Det var en utfordring for kandidat LR, som avduket en ny blå og rød logo der – med «Valérie Pécresse» prydet på V for seier – å fortsette kampen mot Emmanuel Macron.

Han siterte Jules Michael og Charles Begui og forsvarte «anti-republikansk» retorikk og behandlet Emmanuel Macron, som «angret» og «rasistiserte spørsmålet om forstedene».

Han la til at statsoverhodet bør “holdes ansvarlig” fordi “hvis vi ikke handler veldig sterkt, vil dagen komme da franskmennene ikke lenger vil leve sammen og møtes ansikt til ansikt”.

Hvis han ikke kommer på noe utenom det vanlige, så må de tenke nytt.

Kandidaten, som stadig blir kritisert for å være for teknokratisk, ønsket til slutt å være human, og beskrev barndommen som «lærerens datter», hennes bestefar til psykiateren, og en veldig hellig tale som takket ektemannen Jerome og barna hennes. Hun sa at hun var “veldig stolt”.

“Jeg er denne uregjerlige franske kvinnen,” lovet han, “ingenting vil stoppe meg.”

Ifølge talsmann for Marine Le Pen, Sebastien Cenu, ble den høyreekstreme hån om «alt vil falle fra hverandre» hånet. Sebastien Lafont, som er ansvarlig for digital hos Eric Gemmoor, tvitret «Shipbreak Live».