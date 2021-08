Valg 2021: Norges landsvalg forklart

Se frem til det norske stortingsvalget for 2021. Hvordan det fungerer – hva du skal se etter.

13. september har Norge valg for å velge sine 169 parlamentsmedlemmer. Når støvet legger seg, skal vi få en ny statsminister.

Dette er fordi, til tross for Erna Solbergs 8 år i høye verv og overraskende populære, har alle hennes koalisjonspartnere mistet betydelig støtte. Alle meningsmålinger tyder på at sentrum-venstrepartiene trenger nok støtte til å danne en koalisjon. Stort spørsmål – hva?

Enten du bor i Norge eller er interessert i valg, her er hva du trenger å vite om Norges nasjonale valg i 2021. Før vi begynner, bør jeg påpeke at denne artikkelen fokuserer på valgdynamikken, men ikke problemene som diskuteres. Dette er for komplisert for en artikkel!

Hvordan det nasjonale valget fungerer i Norge

Det er 169 medlemmer i parlamentet (Stortinget), hver valgt for fire år ved et nasjonalt valg. Det er ingen bestemmelser for å oppløse parlamentet og holde tidlige valg. Bare norske borgere kan stemme ved stortingsvalg.

Norge bruker valgkretser med flere seter der vinnerne bestemmes av et system med proporsjonal representasjon kjent som det modifiserte Saint-Lagu-systemet. Politikken er å gi seter til partiene basert på de mottatte stemmene. Imidlertid er det et stort unntak som kalles 4% terskel.

Norge går til valgurnene i september 2021

Kjent på norsk Begrensningsgrense, Steder å utligne Eller 4% terskel Den er designet for å belønne partier som mottar betydelig støtte over hele landet, men ikke nok i en valgkrets til å vinne flere valgkretser. Hvis et parti får minst 4% av de nasjonale stemmene, får de like plasser. Avhenger av hvor mange fester som gjør det i døren.

Les mer: Politiske partier i Norge

Hovedmålet for alle mindre partier er å få 4% av stemmene. For å forstå hvorfor, ta en titt på resultatene for 2017. Miljøpartiet De Grønne fikk 94.788 stemmer, eller 3,24% av alle stemmene, og vant ett sete. Kristendemokraterne, som fikk 122.797 stemmer, vant imidlertid 8 seter, bare 4,2% av de totale stemmene.

Landlige valgkretser er overrepresentert i parlamentet. Dette forhindrer parlamentsmedlemmer fra bydominerte områder fra alltid å overgå medlemmer fra landlige områder.

Hva skjedde sist?

Siden 2013 har Erna Solberg vært statsminister i Norge. Men ved det siste valget i 2017 var partiet hans Hire (Høyre) ikke det største partiet. Men med løftet om støtte fra andre, klarte de å forene koalisjonen mellom sentrum-høyre partier for å danne en minoritetsregjering.

Erna Solberg, statsminister i Norge – foreløpig

Hva vil sannsynligvis skje denne gangen?

Selvfølgelig viser de siste valgene rundt om i verden at alt kan skje – og meningsmålinger kan være feil. Så det er feil å spå mange ting før det norske valget.

Men alle meningsmålinger og pundits er enige – Norge har sannsynligvis en ny statsminister etter valget. Som jeg nevnte tidligere, mens støtten til Høyre er relativt høy, har støtten til deres koalisjonspartnere falt betydelig.

Valgmatematikk antyder at det ikke er mulig å styre flertall i et sentrum-høyre-koalisjonsparlament, uansett hvor godt Høyre presterer.

NRKs siste meningsmåling viser denne grafen. Selv om det ikke er så enkelt som å legge til opptil 50% av partiene på grunn av balanse mellom mellomrom, viser meningsmålinga hvor utfordrende det er å være i en sentrum-høyre-koalisjonsregjering.

Eksempelundersøkelse fra juni 2021 kunngjort av NRK. Bilde: NRK

Den eneste realistiske måten for Soulberg å forbli ved makten er at KrF og Weinstein går utover 4% -grensen, verre enn rødt og grønt forventet og ikke når 4% -grensen. Selv under disse omstendighetene må Solberg fortsatt tro at støtten til FrP vil øke.

Selvfølgelig kan alt skje de neste ukene …

Ting å se etter

Selv om jeg kvier meg for å gjøre spådommer, kan jeg påpeke en rekke interessante ting å merke seg på valgdagen.

Den nye statsministeren. Hvis det skal komme en ny statsminister, er det Jonas Kahar Store, lederen for Arbiter Party (Labour). Selv om støtten til arbeidere har avtatt gjennom årene, ser det ut til å være partiet med flest parlamentsmedlemmer etter dette valget.

Det betyr imidlertid ikke at butikken automatisk blir statsminister. Senterpartiet (Senterpartiet) gjorde det veldig bra i det siste lokalvalget. Nok en sterk prestasjon denne gangen kan sette lederen deres, Trigway Sloxwald, i en mye sterkere forhandlingsposisjon.

Jonas Kahar Store, leder for Norges Arbeiderparti

Dannelse av allianse. En ting er sikkert, Norges neste regjering vil være en koalisjon av to eller flere partier. Ingen av partene kommer til å vinne mer enn 50% av stemmene.

En senter-venstre-allianse kan dannes av arbeidere i forbindelse med sentralpartiet og / eller SV (Sosialistisk Venstre). Mindre fester som MDG (grønn) eller Rødt (rød) kan også delta.

Det interessante her er at ikke alle parter kommer sammen. For eksempel har sentralpartiets oppkjørsel Sloxvolt allerede uttalt at partiet ikke vil dele makten med de grønne. I mellomtiden nevnte arbeiderne hva de gjorde Inngikk ikke en allianse Med rødt eller grønt. Dette betyr at en Labour, Central Party, SV allianse i stor grad virker slutten, men på ingen måte garantert.

Hvilke parter gjør det over terskelen. Både grønt og rødt stemmer godt, så de håper å krysse terskelen slik at de kan vinne flere seter enn noen gang før.

På senter-høyre side av ting vil både tidligere regjeringssupportere Weinstein (Venstre) og KRF (Kristelige demokrater) miste døren. Hvis de gjør det, vil mange flere seter havne i hendene på mindre partier i sentrum-venstre, noe som gjør koalisjonsmatematikken morsommere.

I et nøtteskall: Sjekk dette stedet!