CD&V har ingen intensjoner om å slå seg sammen med Vlaams Belang dagen etter det kommende valget, sa de flamske kristne demokratenes president Sami Madi søndag, og avviste oppfordringen til hans motpart Tom van Grecken.

Da Madi ringte på De Zevende Dag (VRT) søndag ettermiddag, utelukket Madi enhver allianse med den høyreekstreme gruppen, som er ledende i meningsmålingene nord i landet.

«Vi vil ikke jobbe med Vlaams Belang. For dette partiet er flamske interesser kinesiske interesser,» angrep Mr. Mehdi, med henvisning til den nylige spionskandalen rettet mot tidligere VB-parlamentsmedlem Frank Creelman.

Tom van Greken indikerte forrige søndag at hvis partiet hans kom først ved valget i juni neste år, ville han begynne diskusjoner med alle flamske partier for å prøve å danne en regjering. Mens han erkjente at «overlappingen» (i ideer) var større med N-VA, så VB-presidenten at avtaler også var mulige med CD&V, spesielt på sosiale, økonomiske eller etiske grunner.

Når det gjelder Sami Mahdi, er noen tilnærming usannsynlig i lys av VBs posisjonering. Den tidligere statssekretæren for asyl og migrasjon henviste søndag spesielt til sitt nylige intervju med Philipp DeWinter i magasinet Homo, samt uttalelsene hans under den nylige valgkonferansen i Belang.

Philipp DeWinter understreket spesielt at budskapet til partiets grunnlegger, Karel Dehlen, var «alltid partiets budskap». En uakseptabel posisjonering i øynene til Sami Al Mahdi. Lederen for det flamske kristne demokratiske partiet bemerket at «Karel Dehlen var stolt over å bli kalt en fascist.»