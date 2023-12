Valg i DRC: Tidligere president for Seni Cornile Nanga, «Tshisekedi er ikke lenger president»

«Det er tull, det er en fullstendig konkurs», En tilhenger av Martin Faiulu forklarer at han i likhet med sin partileder krever nyvalg med nytt team som leder av CENI. Denne fredagen åpnet Hervé Diakiese, talsmann for Moïse Katumbis parti Ensemble pour la République, døren til et nytt valgsystem for første gang. . «Vi vant et flertall av valgkretsene, men selv om seieren var vår, var vi ikke imot å avlyse valgene for å gjøre dem riktige da vi ikke ønsket å nyte godt av den aktuelle fordelen. Det som skjedde er uakseptabelt».

«Tsisekedi er ikke lenger president»

I den andre enden av linjen drikker Cheneys 2018-leder, Cornile Nanga, kjernemelk. Forvirringen rundt stemmesystemet til Denis Kadima gir næring til hans politisk-militære bevegelse Alliance Flue Congo (AFC), som han startet for en uke siden fra Nairobi. Hensikten med dette forslaget er å blokkere veien for en ny svindelordre fra Felix Shisegedi. «I 2018 er stemmesystemet feilfritt; Han forklarer, ikke uten å legge til…»Selv om de rapporterte resultatene ikke samsvarer med virkeligheten».

Cornile Nanga, som rapporterer fra Dubai, fortsetter: «Det er klart at dette ikke er valg. Det er ingenting pålitelig om denne prosessen. For Congo River Alliance er ikke Shisegedi lenger president, vi vil behandle ham som sådan.». Mannen nekterfor nå» Si mer.

«Det er åpenbart at denne valgets parodi tjener interessene til alle motstanderne, spesielt de radikale.» Robert Wood, USAs alternative faste representant til FN, bemerket nylig en diplomat som ikke var interessert i å forlate: «Vi vet at demokratiet ikke stopper ved valgurnen. Det som virkelig betyr noe er hva som skjer videre…» En uttalelse som gikk ubemerket hen i DRC tilslørte avgangen fullstendig, som en talsmann for utenriksdepartementet husket dagen før: «USA fornyer sin oppfordring til frie og rettferdige valg, gjennomført innenfor rammen av en transparent og inkluderende valgprosess. Prosessen og viljen til det kongolesiske folket.

. «For å våge en slik provokasjon mot det kongolesiske folk, Mr. Tre trenger mer arbeid. En ambassadør i Kinshasa forklarer. «I den kongolesiske opposisjonen analyseres denne erklæringen til fordel for Tshisekedi.

Presidentvalg i DRC: Kaos, forvirring, misnøye i møte med en direkte svindelprosess

En plikt som ikke er uaktsom

Noen, stilt overfor denne kynismen, peker på en plikt til «uaktsomhet». Dette konseptet forsvares spesielt av noen diplomater i et forsøk på å svare på mangelen på reaksjon fra et internasjonalt samfunn som frykter bak argumentet om sjokk forårsaket av gjentatte kupp i Afrika, og det rettferdiggjør å unngå hva som helst. Det ser ut til å blande seg inn i afrikansk politikk.

«Derfor bør potensielle diktatorer få lov til å etablere seg og bruke alle statens midler for å bekjempe enhver opposisjon, uansett hvor demokratisk den måtte være. Det er meningsløst og til og med kontraproduktivt. Faktisk avskjærer vi oss selv fra de som lider og fra mennesker som føler seg forlatt. Det skaper grunnlaget for terrorsnakk.»En annen budbringer advarer om at han har gjort denne uforsiktige plikten til sin hobbyhest.

Race for tall

På den ene siden av denne debatten, under teltet til Cheney-hovedkvarteret, annonserte Bosolo-rommet (True in Lingala) i sentrum av Kinshasa, fra torsdag ettermiddag, den kommende sendingen av de første foreløpige resultatene, en stor elektronisk tavle som dekorerte vakker historie plass.

«På torsdag ble vi forsikret om at de første foreløpige resultatene ville bli offentliggjort innen kl. 14.00. En tilskuer ble overrasket over kunngjøringen da velgerne stilte seg opp foran valglokalene. Informasjon slapp unna CENI-agenter i rommet som ikke engang visste at det fortsatt pågikk stemmegivning på kontorer som ligger noen hundre meter unna i den samme Kinshasa-kommunen.

Den samme observasjonen denne fredagen, var de samme agentene uvitende om at tusenvis av kongolesere fortsatt hadde stemmerett. Denis Kadimas valgkommisjon hørte flere valglokalsjefer som ikke var i stand til å ønske velgere velkommen 20. desember og forklare at alle kongolesere har stemmerett. En prat som førte til åpning av flere kontorer denne fredagen ble faktisk tatt. «Valglokalene har faktisk blitt uavhengige» Forklarer seeren vår med et snev av ironi. En av disse kollegene virket bekymret. — Noen av figurene som flyter rundt her kan sette fyr på kruttet.