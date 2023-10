Den sentrale proeuropeiske opposisjonen i Polen hevdet seier mandag i et lovgivende valg som ble sett på som avgjørende for landets fremtid og rekordstor valgdeltakelse. I følge exit-målinger vant han et flertall i parlamentet, og beseiret de regjerende nasjonalistiske populistene og ytre høyre.

Hvis resultatene opprettholdes, bør valget avslutte den åtte år lange regjeringen til Jaroslaw Kaczynskis lov og rettferdighetsparti (PiS). De tre opposisjonspartiene, Civic Alliance (KO), Christian Democrats of the Third Way and the Venstre, vant 248 seter i det 460 medlemmer store parlamentet, mot 212 for PiS og koalisjonen (ytterst til høyre). «Polen vant, demokratiet vant, vi sparket dem ut av makten (…) Det er slutten på denne dårlige perioden, det er slutten på PiS-regimet.«, kunngjorde KOs president Donald Tusk umiddelbart etter at meningsmålingene ble offentliggjort.

I en alder av 66 år var Donald Tusk Polens statsminister mellom 2007 og 2014 og president for Det europeiske råd mellom 2014 og 2019. Han lovet å gjenopprette tilnærmingen til EU og frigjøre europeiske midler som har blitt frosset av tvister med Brussel. To valgperioder for PiS-regjeringen. Donald Tusk lovet også å liberalisere retten til abort, et stort poeng av uenighet med PiS-regjeringen, som vektlegger katolske verdier. Jaroslaw Kaczynski, leder for PiS, ønsket den relative suksessen til bevegelsen hans velkommen, som har 200 parlamentariske seter, men mangler flertall for å danne en regjering. «Enten vi sitter ved makten eller i opposisjon, (…) vil vi ikke tillate at Polen blir forrådt«Men erklærte han.

I følge Stanislav Mosek, statsviter og president ved Collegium Civitas University, nå «Det er en mulighet for en opposisjonsregjering«.»Jeg tror dette egentlig er slutten på PiS-regjeringen (…) Det er en mulighet til å gjenoppbygge vår posisjon fremfor alt i Europa«, kunngjorde han.

Høy deltakelsesprosent

Valgdeltakelsen var høy – en utgangsmåling satte den nasjonale raten til 72,9% – den høyeste siden kommunismens fall i 1989, og AFP-journalister var vitne til overfylte valglokaler.

Mange velgere uttrykte misnøye med regjeringen. «Det er på tide med en forandring«Ewa Pankowska, 43, som jobber med finans, fortalte AFP da hun stemte i Halino, utenfor Warszawa.»Jeg bekymrer meg for økonomien. Jeg vil at vi skal vokse og at regjeringen slutter å bruke penger den ikke har«. Men Dorota Zbig, en 57 år gammel sykepleier, sa de siste årene av PiS-regjeringen.»Veldig bra for meg og familien min«.

Mandag morgen lå PiS på 38,5 % sammenlignet med KOs 27,66 % av nesten 48 % av de opptalte stemmene, selv om dataene anses som lite representative av eksperter fordi de tradisjonelt stemmer hovedsakelig i små byer og landlige områder. Overordnede estimater fra meningsmålingsfirmaet Ipsos viser at de forskjellige opposisjonspartiene vant det 460 medlemmer store parlamentet. I følge Ipsos vant PiS 36,6% av velgerne og vant 198 seter, mens den potensielle høyreekstreme koalisjonen fikk 6,4%, og fikk 14 seter til 212). Likevel er begge parter sterkt imot, spesielt til sosialhjelp som PiS tar til orde for, mens Forbundet er et uavhengig parti. I følge Ipsos ville KO ha vunnet 31 % (161), Third Way (kristelige demokrater) 13,5 % (57) og Venstre 8,6 % (30) eller totalt 248 seter.

KO, Third Way og Venstre må fortsatt bli enige om å danne en koalisjonsregjering, men deres ledere har allerede kunngjort at de er klare til å gjøre det. «Vi venter i tolv timer på de offisielle resultatene (…), vi vil sette oss ned for å diskutere og sikkert komme til enighet«, lovet Donald Tusk.

Under kampanjen lovet PiS å fortsette sine kontroversielle reformer av rettssystemet, som har som mål å utrydde korrupsjon, men som EU ser på som et angrep på demokratiet. Kampanjen var preget av voldelige personangrep mot Donald Tusk fra sittende makthavere som anklaget ham for å representere interessene til Berlin, Moskva og Brussel.

Etter det nylige valget av en regjering i Slovakia som er fiendtlig mot å hjelpe Ukraina, følger Kiev og dets vestlige allierte disse valget nøye. Polen er en av Qs viktigste støttespillere og har ønsket en million ukrainske flyktninger velkommen til sin jord, men trettheten øker blant polakker. PiS-regjeringen brøt med Ukraina ved å forby import av korn, og argumenterte for behovet for å beskytte polske bønder.