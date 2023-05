Valg i Tyrkia: Erdogan faller under 50 %, andre runde 28. mai mer sannsynlig

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, fremhevet av offisielle medier tidlig på kvelden 14. mai, falt under 50 % etter at nesten alle stemmesedler ble talt opp, ifølge det statlige byrået Anadolu.

Klokken 23.00 lokal tid (22.00 belgisk tid) åpnet statsoverhodet muligheten for en andre runde 28. mai med nesten 90 % av stemmene talt, med 49,94 % av stemmene talt, ifølge Anadolu . Hans rival og opposisjonsleder Kemal Klişateroğlu ville ha vunnet 44,3% av stemmene. Sinon Ogan, den tredje kandidaten i valget, fikk 5,3 % av stemmene.

Men for noen minutter siden oppfordret Recep Tayyip Erdogan opposisjonen til å avstå fra å ta avgjørelser.Nødsituasjon«Under en konto»Demokratisk«Avstemming pågår. Eventuell forhåndsvurdering»E«Nasjonens vilje», skrev han på Twitter, og svarte på kommentarer fra opposisjonen om at han var foran på den første tellingen. Han takket sine støttespillere og ba valgfunksjonærene om ikke å forlate valglokalene før han fikk et fast resultat. .

Opposisjonskandidat Kemal Kilicdaroglu ba også tjenestemenn om å bli på stillingene sine og ba støttespillerne forberede seg på en lang natt. «Folket mitt, vi skal ikke sove i natt«, kunngjorde han på Twitter. Han anklaget det statlige nyhetsbyrået Anadolu «SammensvergelseHan bemerket at det hadde gitt president Erdoğan 60 % av stemmene i de første resultatene, og har nå redusert dette tallet til mindre enn 50 %.