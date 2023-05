Valg i Tyrkia: President Erdogan lover fredelig overgang dersom han taper søndagens avstemning

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sverget fredag ​​at han ville akseptere resultatet av søndagens avstemning og trekke seg hvis han tapte den, og avviste bekymringene om at han kanskje ikke forlater makten.

«Dette er et veldig latterlig spørsmål […]. Vi kommer til makten i Tyrkia på demokratisk vis […]. Hvis landet vårt bestemmer noe annet, vil jeg gjøre det demokratiet krever og ingenting annet«, sa den tyrkiske presidenten på slutten av dagen på TV på fredag, og svarte på et spørsmål om han ville klamre seg til makten. Hans velgere ville respektere «Alle resultatene kommer ut fra stemmeurnen«, la Mr. Erdogan til.

Hvis opposisjonspartiene er bekymret for valgsikkerheten, bør de overvåke alle valglokaler.Sørg for sikkerhet«Akkurat som Erdogans partimedlemmer gjør,» la han til.Nasjonens vilje kan ikke kompromitteres«, håper den sittende presidenten at han blir gjenvalgt til den nye posten og sikrer stortingsflertall på søndag.

Etter 20 år ved roret i Tyrkia, står Recep Tayyip Erdogan overfor sin tøffeste valgtest midt i økonomiske kriser, massive jordskjelv i februar og folkelig harme blant rundt 3,5 millioner syriske flyktninger. Den enhetlige opposisjonskandidaten Kemal Kilicdaroglu ligger litt foran på meningsmålingene.