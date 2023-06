Valg i Tyrkia: Til tross for spenninger vil armensk statsminister delta på Erdogans innsettelse

Den armenske statsministeren Nikol Pashinian vil delta på lørdagens innsettelse av Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, kunngjorde hans kabinett fredag, til tross for historiske spenninger mellom de to statene.

«Armenia ble invitert til å delta i innsettelsesseremonien til Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.Han uttalte videre i sin uttalelse at:Statsminister Nikol Pashinyan reiser til Ankara 3. juni for å delta på seremonien«. Armenia og Tyrkia har aldri offisielt etablert diplomatiske forbindelser og deres felles grense har vært stengt siden 1990-tallet. Forholdet deres ble forgiftet av massakren på armenere under første verdenskrig i det osmanske riket. , Tyrkias stamfar, Jerevan og mange andre land ta i betraktning»Folkemord«, et begrep som Ankara avviser. Tyrkia er også en sentral støttespiller for Aserbajdsjan, Armenias historiske rival. Baku og Jerevan har utkjempet to kriger om kontroll over Nagorno-Karabakh-enklaven, den ene på 1990-tallet etter Sovjetunionens fall og den andre i 2020. I desember 2021 utnevnte Armenia og Tyrkia ambassadører for å normalisere forholdet deres, noe begge land Allerede i 2009 hadde uttrykt seg ved å signere en avtale om dette, men Armenia ratifiserte aldri avtalen og trakk seg fra prosessen i 2018.